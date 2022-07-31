İzmir haberi | İyi Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar'dan Cemevi Açıklaması: "Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin Canıdır. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberi | İyi Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar'dan Cemevi Açıklaması: "Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin Canıdır.

İzmir haberi | İyi Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar'dan Cemevi Açıklaması: 'Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin Canıdır.

İzmir gündem haberine göre İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili, "Her kim hangi kapalı kapılar ardında mezhepçilik üzerinden bir bölücülük yapma gayretinde ise şunu iyi bilsinler; Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin canıdır. Et tırnaktan ayrılır da biz canlarımızdan vazgeçmeyiz" açıklamasını yaptı.

 - Güncelleme:

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili, "Her kim hangi kapalı kapılar ardında mezhepçilik üzerinden bir bölücülük yapma gayretinde ise şunu iyi bilsinler; Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin canıdır. Et tırnaktan ayrılır da biz canlarımızdan vazgeçmeyiz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Ankara'da cemevine yapılan saldırıları kınadı ve provokasyon uyarısı yaptı. kırkpınar'ın açıklaması şöyle:

"Dün Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Cemevine gerçekleştirilen menfur saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrendik. Alevi vatandaşlarımıza ve cemevinde bulunan Kazım Dede'ye ibadetleri esnasında yapılan saldırı toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Saldırının faillerini esefle kınıyor, Kazım Dede nezdinde tüm Alevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Alevilik, Anadolu İslam geleneğinin önemli bir parçasıdır. Aleviler, Hacı Bektaşi Veli'nin 'incinsen de incitme' anlayışını düstur edinmiş tertemiz insanlardır.

Her kim hangi kapalı kapılar ardında mezhepçilik üzerinden bir bölücülük yapma gayretinde ise şunu iyi bilsinler; Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin canıdır. Et tırnaktan ayrılır da biz canlarımızdan vazgeçmeyiz."

ANKA / Güncel

İYİ Parti İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title