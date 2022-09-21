Son dakika haberi... Menemen'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takibe alınan T.N. (20) ve Y.İ.E'nin (21) Irmak Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın 6. katındaki evlerine operasyon düzenledi. Polislerin eve geldiğini fark eden şüpheliler, içinde esrar ve hap bulunan poşetleri evlerinin penceresinden aşağıya attı. Ekipler, T.N. ve Y.İ.E'i gözaltına aldı. Site bahçesine düşen uyuşturucu konulmuş poşetleri bulan ekipler, evde yapılan arama sonucu elde edilenlerle birlikte toplam 11 kilo 654 gram esrar ile yeşil reçeteye tabi 1526 hap ele geçirdi. Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Menemen İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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