İzmir'de Zeytinyağı Tadım Etkinlik Günleri Düzenlendi

İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal değerlerinden zeytinyağının tanıtılması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla "Zeytinyağı Tadım Etkinlik Günleri" düzenlendi.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) tarafından yeterlilik belgesi verilen İzmir Ticaret Borsası Zeytinyağı Tadım Panelinin ilki 13 Nisan'da İzmir'de, ikincisi 30 Nisan'da Manisa'nın Salihli ilçesinde, üçüncüsü ise 10 Mayıs'ta yine İzmir'de gerçekleştirildi.

"Türk Gastronomisinde Zeytinyağı ve Zeytinyağının Duyusal Analizi" başlığı altında düzenlenen eğitimlerde zeytinyağının üretim süreci, tadımı ve kalite kriterleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zeytinyağı kültürünün kentin tanıtımına da önemli katkı sağladığını belirtti.

Zeytinyağının değerinin artması için tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Kestelli, "Sektördeki katma değerin artırılması için sadece üretici, tüccar ve sanayicilerin değil, tüketicilerin de doğru bilgilendirilmesinin ve bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu etkinliklerle zeytinyağı konusunda güçlü bir etkileşim yarattığımızı görüyoruz. Yoğun ilgi gören bu etkinliklerimizi, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.