PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

İzmir'de Zeytinyağı Tadım Etkinlik Günleri Düzenlendi

İzmir'de Zeytinyağı Tadım Etkinlik Günleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi'nin zeytinyağı değerlerini tanıtmak ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenledi. Eğitimlerde zeytinyağının üretim süreci ve kalite kriterleri hakkında bilgiler verildi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal değerlerinden zeytinyağının tanıtılması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla "Zeytinyağı Tadım Etkinlik Günleri" düzenlendi.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) tarafından yeterlilik belgesi verilen İzmir Ticaret Borsası Zeytinyağı Tadım Panelinin ilki 13 Nisan'da İzmir'de, ikincisi 30 Nisan'da Manisa'nın Salihli ilçesinde, üçüncüsü ise 10 Mayıs'ta yine İzmir'de gerçekleştirildi.

"Türk Gastronomisinde Zeytinyağı ve Zeytinyağının Duyusal Analizi" başlığı altında düzenlenen eğitimlerde zeytinyağının üretim süreci, tadımı ve kalite kriterleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zeytinyağı kültürünün kentin tanıtımına da önemli katkı sağladığını belirtti.

Zeytinyağının değerinin artması için tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Kestelli, "Sektördeki katma değerin artırılması için sadece üretici, tüccar ve sanayicilerin değil, tüketicilerin de doğru bilgilendirilmesinin ve bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu etkinliklerle zeytinyağı konusunda güçlü bir etkileşim yarattığımızı görüyoruz. Yoğun ilgi gören bu etkinliklerimizi, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.