İzmir'de 'TOKİ İlk Evim' vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama

İZMİR'de 'TOKİ İlk Evim' vaadiyle vatandaşları sahte sitelere yönlendirip, 18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden 'TOKİ İlk Evim' vaadiyle vatandaşların sahte sitelere yönlendirdiği, 'e-Devlet' benzeri sahte sistemler aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirerek farklı adlar altında para talep ettikleri belirlendi.

45 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin bu yolla 18 kişiyi toplam 1 milyon 44 bin 660 lira dolandırıldıkları tespit edildi. 45 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı