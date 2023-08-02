İzmir'de Metro ve Tramvay Grevi Sonlandı

KERİM UĞUR

İzmir'de metro ve tramvay hatlarındaki başlayan grevde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında uzlaşma sağlanmasının ardından toplu ulaşım normal seferlerine geri döndü. Uzlaşının detayını da açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde; en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 009 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu" dedi.

Haftaya metro ve tramvay çalışanlarının greviyle başlayan İzmir'de toplu ulaşım normale döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş. ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine pazartesi başlayan grev ikinci günün sonunda bitti.

Dün akşam devam eden görüşmelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, SODEM-SEN temsilcileri ve Demiryol-İş Sendikası yöneticileri arasında uzlaşma sağlandı. Uzlaşının sağlandığını ve grevin sona erdiğini ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden attığı mesajla duyurmuştu. Bu sabah saatlerinden itibaren de metro ve tramvay yeniden çalışma başladı.

Demiryolu ağının yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurttaşların grevden dolayı mağdur olmaması için ESHOT ve İZDENİZ'e koyduğu ek seferler kaldırıldı ve tüm ulaşım ağı normal seyrine geri döndü.

"EN DÜŞÜK 22 BİN 105, EN YÜKSEK 25 BİN 009 LİRA OLAN TEKLİFİMİZİ KABUL ETTİLER"

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayarak "Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde; en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 009 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu. Hem Belediyenin tüm çalışanları için sürdürdüğü ücret politikasındaki denge korundu hem de her iki tarafın yaptığı fedakarlıkla anlaşma noktası bulundu. Süreç boyunca sabreden, destek olan tüm vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.