İzmir'de Kuvvetli Rüzgar ve Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

MENDERES'TE KUVVETLİ RÜZGAR; MİNARE DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

İzmir'de sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. Menderes ilçesi Efemçukuru Mahallesi'nde Efemçukuru Camisi'nin minaresi devrildi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı, çatılar uçtu. Elektrik kablolarının da hasar gördüğü ilçede ekiplerce çalışma başlatıldı.

FOÇA'DA DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Foça ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla etkisini arttırdı. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yenibağarası Mahallesi'ndeki Nadire Sanlı Suni Çim Sahası da suyla doldu. Sahada bugün oynanması planlanan amatör lig maçları iptal edildi. Öte yandan Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanlarında su seviyesi yükseldi, denizin rengi kahverengiye döndü.

KUM TORBALARIYLA ÖNLEM YETMEDİ

İş yerini su basan vatandaşlardan Furkan Altıntaş, "Akşamdan bütün kontrollerimizi yaptık, bütün önlemlerimizi almaya çalıştık. Kapıların önlerine, giderlerin üstlerine kum torbaları koyup kapatmaya çalıştık ama ona rağmen yine su girdi içeri. Şimdi dükkanımız temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

'EVİMİZİN ÖNÜ VENEDİK GİBİ'

İrem Aydoğan ise su dolu yollarda yürüyebilmek için botlarının üzerine naylon poşet geçirdiğini belirtip, "Evimizin önü dün geceden beri Venedik gibi. Ben de bu şekilde bir çözüm buldum. Islanmadan geçebildim" diye konuştu.

'ÇEŞME'DE ESNAF PERİŞAN'

Sağanağın en fazla etkilediği ilçelerden Çeşme'de ekiplerin çalışmaları sürerken, esnaf ve vatandaşlar da yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Ilıca Mahallesi'nde esnaflık yapan Yaşar Yılmaz (43), "Dönerciyim, yaklaşık 20 yıldır buradayım. Bir esnaf olarak bu kolay değil. Her sene böyle bir şey yaşıyoruz. Yetkililerden ricam; altyapıya destek versinler, düzgün yapsınlar, esnaf perişan. Dükkanda 100 kilo etim ziyan oldu, elektrikler gittiği için hepsi bozuldu. Bilgisayarım da bozuldu. Dükkanda 300 bin liraya yakın malzeme vardı, hepsi yok oldu. Yorulduk artık. Bu yıl diğer yıllardan daha fazla yağış oldu. Çeşme'de altyapı sıkıntımız var" dedi.

'YARDIM BEKLİYORUZ"

Çeşme'ye annesinin yaşadığını, dün ziyarete geldiğini aktaran Hakkı Hergül (56), "Gece saat 03.30'da uyandım. Bayağı yağmur vardı ama tehlikeli durum arz edeceğini düşünmedim, tekrar yattım. Saat sabah 05.30'da uyandım, evi su basmış halde buldum. Kimse yok, ekipleri göremedim. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

'OTOPARKIMIZ SU ALTINDA'

Apartman görevlisi Nurgül Zeybek (41) ise "Mağduruz. Otoparkımız ve bir üst katı su altında. 3 yıldır bununla karşılaşıyorum ama bu sene daha kötü oldu. Apartmanın girişinde buzdolabı devrilmiş, içi su dolmuştu, elektrik ve internet gitti. Bu duruma bir çözüm bulsunlar, her kış bu durumu 2-3 kere yaşıyoruz" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN- Seza Nur ALPDÜNDAR- Seyfi GÜL / Kamera: Gökhan KILIÇ-Mehmet KILINÇ/İZMİR,