İzmir'de bayram öncesi otogar ve hal denetimleri sıklaştırıldı

İZMİR Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otogar ile meyve-sebze hallerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Bilet fiyatları, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve kayıt dışı faaliyetler mercek altına alındı.

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasada fiyat istikrarının sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla İzmir genelinde denetimler artırıldı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince hem şehirler arası yolcu taşımacılığı hizmeti sunulan otogarlarda hem de meyve ve sebze hallerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerde yer aldı.

BİLETLER VE ÜRÜNLER SIKI DENETİMDE

Otogarlarda yapılan denetimlerde özellikle bilet ücretlerinin vatandaşların görebileceği şekilde ilan edilip edilmediği, bilet fiyatlarında haksız artış yapılıp yapılmadığı, tarifeye aykırı uygulamalar ile tüketiciyi yanıltıcı işlemler ve haksız rekabete neden olabilecek uygulamalar incelendi. Meyve ve sebze hallerindeki denetimlerde de ürünlerin Hal Kayıt Sistemi'ne bildiriminin bulunup bulunmadığı, bildirilen bilgilerle fiziki ürünlerin uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürün fiyat hareketleri, stokçuluk, kayıt dışı faaliyetler ve piyasa dengesini bozabilecek uygulamalar da yakından takip edildi.

'DENETİMLER KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK'

Yetkililer, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Denetimler sırasında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde ilgili idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı bildirildi. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, bayram öncesi ve tatil sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması, adil ve şeffaf ticaret düzeninin korunması ve fırsatçı uygulamalarla etkin mücadele amacıyla denetimlerin kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı