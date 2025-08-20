İzmir'de Kaçakçılık Operasyonlarında 5 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

İzmir'de gerçekleştirilen 16 ayrı kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan çok sayıda ürün ele geçirildi. Operasyonlar, çeşitli ilçelerde düzenlenirken, içi doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi ürünler bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-17 Ağustos arasında 16 farklı operasyon düzenlendi. Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerinde ekiplerin aramalarında; piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 1 milyon 93 bin 500 içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 gümrük kaçağı puro, 114 kilo nargile tütünü, 280 litre taklit etiketli etil alkol, 647 elektronik sigara cihazı, 57 elektronik eşya, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 64 sikke, yüzük ve bilezik gibi 25 tarihi eser, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

