İzmir'de Kaçak Gıda ve İlaç Operasyonu: 7 Tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde kaçak ve sahte gıda, içecek ve ilaç imalatı ile ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak veya sahte gıda, içecek ve ilaç imalatı, ticareti ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri ile İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları ile merdiven altı üretim yaptığı belirlenen depoda yapılan aramalarda, 10 kilogram cinsel içerikli ilaç toz hammaddesi, 85 bin 781 kaçak/sahte ilaç ve içecek, 59 bin 890 imalat malzemesi, üretimde kullanılan 21 makine ile 19 litre ilaç yapımında kullanılan sıvı hammadde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.