23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor
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23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor
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İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan TİS anlaşmazlığı devam ederken, 23 bin çalışanın iş bıraktığı grevin ikinci gününde otobüs duraklarında yine yoğunluk oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve çıktı.

23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

TRAFİK KİLİTLENDİ

Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.

23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah kuvvet versin inşallah Allah

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Haber YorumlarıKablobükücü:

CHP den aday olsun klozete oy veririm diyenler bunlar

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