23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve çıktı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.