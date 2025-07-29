İzmir'de sıra dışı olay! Dolandırıcılar sert kayaya çarptı

İzmir'de sıra dışı olay! Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
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İzmir'in Buca ilçesinde gemi kaptanlığı ehliyeti dolayısıyla dolandırılan 6 kişi, dolandırıcıları alıkoydu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olayla ilgili 9 kişi gözaltına aldı. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

İzmir'in Buca ilçesinde gemi kaptanlığı ehliyeti dolayısıyla dolandırılan 6 kişi, kendilerini dolandıran 3 kişiyi alıkoydu. Gözaltına alınan 9 kişi de tutuklandı.

İzmir'de sıra dışı bir olay yaşandı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçen 23 Temmuz'da Karaburun'da balıkçılık yapan bazı kişilerin gemi kaptanlığı ehliyeti vaadiyle dolandırıldığı, dolandırılan mağdurların sonrasında ise şüphelileri alıkoyduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

DOLANDIRICILAR SERT KAYAYA ÇARPTI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yalova'da oldukları tespit edilen şüphelilerin, balıkçıları 1 milyon lira dolandırdıkları, dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların da şüphelileri Buca'ya çağırdıktan sonra paraları iade edilinceye kadar alıkoydukları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen M.F., B.S. ve M.L. ile kişiyi hürriyetin yoksun kılma suçundan İ.K., H.K., G.D., S.S., A.S. ve B.B., gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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