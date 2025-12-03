İzmir'de dünya turizm profesyonellerini buluşturan fuar

TTI İzmir 19'uncu Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi kapılarını açtı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu yıl 54 ülke ve ülkemizden 30 şehirden turizmciler bir araya geldi. 242'si yerli 139'u yabancı olmak üzere 381 katılımcıyı konuk ediyoruz. Geçen seneye göre 2 kat katılım var. Şehrimizde turizmin gelişmesi için çok çabamız var. İzmir sağlık turizminde adım adım ilerleyen bir şehir" dedi.

TTI İzmir 19'uncu Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi 54 ülkenin katılımıyla açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle düzenlenen ve 5 Aralık'a kadar sürecek fuarın açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bosna Hersek Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile ilçe belediye başkanları, katılımcı ülkelerin büyükelçileri, konsolosları, kamu kurumlarının yöneticileri, yerli ve yabancı sektör profesyonelleri, siyasi partilerin, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

54 ÜLKE KATILIM SAĞLADI

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Dünya güzellilerle dolu. Biz artık dünyanın her tarafında keşfedilmeyi bekleyen yerler olduğunu biliyoruz. Afrika geleceğin parlayan yıldızı. Orta Asya ve Uzak Asya ilgi odağı. Dünyanın her köşesi yakın zamanda daha popüler olmaya hazır. Bizler bulunduğumuz bölgenin önemli olduğunun farkındayız. Sadece İzmir 8 bin 500 yıllık kültür üzerinde yaşan insanların şehri. Anadolu'da 12-13 bin yıllık bir tarih söz konusu. Geçmişten bugüne insanlar hem Anadolu'da hem de dünyanın başka yerlerinde güzel eserler yaptılar. Bin yıllar sonrasında bile onları görmek heyecan verici. Bir taraftan da yarattığımız kirlilik ve çevre sorunları, kaynakların tüketilmesi, iklimin krize dönüşmesi hepimize dünyanı koruma sorumluluğu getiriyor. Bu güzel dünyanın keyfini sürmeliyiz. Bunun için turizmi canlı tutmalıyız. Gelecekte de güzellikleri korumak için her birimize düşen sorumluluklar var. Bu yıl 54 ülke ve ülkemizden 30 şehirden turizmciler bir araya geldi. 242'si yerli 139'u yabancı olmak üzere 381 katılımcıyı konuk ediyoruz. Geçen seneye göre 2 kat katılım var. Şehrimizde turizmin gelişmesi için çok çabamız var. Kültürel değerlerimizi korumak ve geliştirmek tüm dünyanın onları görmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'İZMİR SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA İLERLEYEN BİR ŞEHİR'

"Turizm artık sadece gitmek görmek, deniz kum güneş değil" diyen Başkan Tugay, "Bazen sağlık, bazen kültür gibi özel başlıklarda insanlar seyahat etmek istiyor. Deneyim ve eğitim içerikli geziler de çokça yapılıyor. Bu dönüşüm yatırımcıları da geliştiriyor. Turizm artık uzun vadeli yatırım oldu. İzmir'in tam merkezin tam bu dönüşümün merkezinde yer alacak bir gücü olduğunu biliyoruz. Bu duygularla, bu fuara daha fazla sahip çıkmak için çalışacağız. 2026'da İEF'in 95'sini düzenleyeceğiz. İzmir sağlık turizmi merkezi olma yolunda da adım adım ilerleyen bir şehir" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZİ RAKİP OLARAK DEĞİL PAYDAŞ OLARAK GÖRMELİYİZ'

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hasan Eker, "TTI İzmir, ülkemizin en önemli fuarlarından biridir. Çok daha fazla çalışıp daha başarılı hale getireceğiz. Herkes turizmden pay almak istiyor, bizler birbirimizi rakip olarak değil paydaş olarak görmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum" dedi.

'TÜRKİYE'DEN GELEN MİSAFİRLER YABANCILIK ÇEKMİYOR'

Bosna Hersek Doboy Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ise "Fuarlar çok önemlidir, insanları bir araya getirir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin sıcaklığı yok edemez. Biz de bununla mücadele edeceğiz. Turizm çok önemlidir. En hızlı gelişen sektördür. Bosna Hersek Avrupa'da turizmin en çok gelişen ülkesidir. Türkiye'den gelen misafirler Bosna Hersek'te yabancılık çekmiyor. 250 bin turist geldi. Biz 86 milyondan daha fazlasını bekliyoruz ve Bosna Hersek'e bekliyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. İcraat yapmamız ve çok çalışmamız lazımö dedi.

'KKTC, YAŞAMAKLA OLACAK OLAN BİR ÜLKE ANLATMAKLA OLMAZ'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, "Ana vatan Türkiye'nin en güzel noktalarından biri olan İzmir Fuarı'ndayız. İzmir Fuarı'nın ne kadar önemli olduğuna katılıyorum. Tarih boyunca yaşadığımız ve bu süredeki öneminin artmasıyla ilgili, fuarlara katılım sonrasındaki geri dönüşün ne kadar önemli olduğu bilinci içerisinde tüm fuarlarda yerimizi almaya çalışıyoruz. Uçak bilet fiyatlarına dokunuş yapılması önemlidir. KKTC, yaşamakla olacak olan bir ülke, sabahlara kadar anlatmakla olmaz" diye konuştu.

Haber : Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,