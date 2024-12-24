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İzmir'de Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası Başladı

İzmir'de Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası Başladı
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İzmir'de düzenlenen Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası, uluslararası öğrencileri bir araya getirerek kardeşlik ve birlik mesajları taşıyor. 16 ülkeden 16 takımın katıldığı turnuva, 26 Aralık'a kadar sürecek.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası, kentteki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrencileri bir araya getiriyor.

İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya, 16 farklı ülkeden 16 takım katıldı.

Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 26 Aralık'a kadar sürecek turnuvada, takımlar kura çekimleriyle belirlenen eşleşmelerde maç yapacak.

İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, AA muhabirine, etkinliğin kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajlarını taşıdığını söyledi.

Eskici, "Kentimizde yaşayan yabancı uyruklu gençlerimizi bir araya getirerek hem sportif hem sosyal anlamda bir iletişim platformu oluşturmayı hedefliyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşların yaşandığı bir dönemde spor aracılığıyla birlik ve beraberlik mesajı vermek istiyoruz." diye konuştu.

Turnuvaya Türkiye, Tacikistan, Azerbaycan, Libya, Özbekistan, Endonezya, Somali, Suriye, Kazakistan, Mısır, Filistin, Kırgızistan, Yemen, Afganistan, Fas ve Irak'tan üniversite öğrencileri katılıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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