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İzmir'de "Benim Adım Filistin Futbol Turnuvası" düzenlendi

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Çocuklar uyurken sessiz olunur.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Çocuklar uyurken sessiz olunur. Ölürken değil!" sloganıyla "Benim Adım Filistin Futbol Turnuvası" gerçekleştirildi.

Harmandalı Spor Tesisleri'ndeki turnuvada çeşitli yaş gruplarından çocuklar sahaya, "Filistin halkı yalnız değildir", "Filistin'e destek siyonizme lanet", "Filistin'de çocuklar ölmesin" yazılı pankartlarla çıktı.

Çocuklar, "Gazze", "Ramallah", "Jenin" ve "Kudüs" gibi isimler taşıyan takımlarda mücadele etti.

Organizasyonu, Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu da izledi.

Çakıroğlu, gazetecilere, Filistinlilere yönelik katliamın acısını Türk milletinin gönlünde hissettiğini belirtti.

Filistin'de 6 binden fazla çocuğun öldüğünü ifade eden Çakıroğlu, "Çocukların ve Filistin'in yanında 85 milyon olarak yer aldığımızı anlatmak istiyoruz. Orada 'çocuklar ölmesin' diye yapılan organizasyonları önemsiyoruz ve katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı, 81 ilde spor organizasyonları düzenleyerek gençlerin sosyal, kültürel, fiziksel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kayabaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata ise organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı turnuva, Filistin'de şehit edilen çocuklarımız içindir. Bu turnuvanın kazananı Filistin'deki kendi yaşıtları çocuklar için turnuvaya katılan minik sporcularımızın tamamıdır. Bizler Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali Filistin'deki tarafımızı belli etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan çocuklardan Emir Tekinalp, Filistinli çocuklar için çok üzüldüğünü belirterek, "Bizim yaşıtlarımız yaşamalı, ölmemeli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Futbol İzmir Haberler

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