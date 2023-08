İzmir'de ana boru patladı, 2 mahalleyi su bastı

İzmir'de hareketli gece: Ana boru patladı, 2 mahalleyi su bastı

Caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde ana borunun patlaması sonucu 2 mahalleyi su bastı. Caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar su baskınlarına karşı set oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.00 sıralarında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait ana su borusu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

"İZSU'yu aradığımda 40'ıncı sıradaydım"

Yaşadığı ev ve bahçede su baskını meydana gelen ev sahibi Neriman Koç, "Bütün sular hemen içeriye girmeye başladı. Bahçe ve odalarımız şu an temizlik içerisinde. İZSU'yu aradığımda 40'ıncı sıradaydım. Birinci sıraya geçebilmek için uğraştım. Herkes aradığı için çok yoğunlarmış ama yine de hiçbir şey göndermediler, evimiz sular altında kaldı" dedi. Mahalle sakinlerinden Metin Yazgan ise "Her tarafı su bastı. İlgilenen arkadaşlarla iki üç defa konuştuk ama herhangi bir iletişime geçen olmadı. Yerlerimiz komple su doldu" ifadeleri kullanırken, evine ve aracına ulaşmakta güçlük çeken Can Demirci ise "Biz de aracımıza gidemiyoruz. Birazdan ayakkabıları çıkarıp geçmek zorunda kalacağım sanırım. Çünkü evim ve aracım orada ve aracıma su doluyor şu anda" diye konuştu.

Belediye ekipleri ve vatandaşlar su baskınlarına karşı seferber oldu

Menemen Belediyesi ekipleri iş makineleri ile vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla su baskınlarına karşı set oluşturarak mücadele ederken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri ile yaya durumundaki insanlar ise yaşanan su baskınlarından dolayı zor anlar yaşadı.

Öte yandan yaklaşık 1 saat sonra olaya müdahale ettiği ileri sürülen İZSU ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, ev ve iş yerleri sular altında kalan vatandaşların da temizlik çalışmaları yaptığı bilgisi edinildi.