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İzmir'de aile içi şiddet ihbarına müdahale sırasında polis memuru silahla yaralandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olayda polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.

Görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti.

Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karabağlar İzmir Güvenlik Aile İçi Şiddet Güncel Haberler

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