İzmir'de 500 Güvenlik Görevlisi Yıllık İzne Çıkarıldı

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde görevli 500'den fazla sendika üyesi güvenlik görevlisinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllık izne çıkarıldığını söyledi.

İzne çıkarılan güvenlik görevlileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ AŞ Genel Müdürlüğü binası önünde bir araya gelerek, izin işlemlerini gerçekleştirdi.

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Kenar, burada yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 12 iştirakte çalışan 3 bin 4 güvenlik görevlisinin Genel-İş İzmir 9 No'lu Şubesi üyesi olduğunu söyledi.

Pazartesi gününden itibaren iştiraklerde görevli güvenlik personelinin şirkete iade konusunda bir çalışma başlatıldığını belirten Kenar, "Düne kadar bu sayı 30 civarındaydı fakat dün akşam itibarıyla arkadaşlarımıza 'şirkete iadeniz yapıldı' şeklinde bir mesaj geldi. İşverenle iletişime geçtiğimizde bugün itibarıyla 'Şirkete iadeniz yapıldı, ücretsiz izin' adı altında arkadaşlarımızı havuza gönderdiğini öğrendik. Fakat bugün burada toplanan kalabalığın sebebi ücretsiz izin ya da iade değil, arkadaşlarımız sadece yıllık izin imzalamak için işlem yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kenar, personelin hiçbir hak kaybı yaşamadan kurulacak komisyon tarafından başka birimlerde görevlendirilmesi için mülakata alınacağını kaydederek, "Sayı 500'ü geçmiş durumda ve şu ana kadar tarafımızla bir liste paylaşılmadı. Yaklaşık 300'ü emeklilikte günü doldurmuş ve sağlık raporu olan arkadaşlarımız. Diğer 200 arkadaşımız ise Konak ve Karşıyaka ilçelerindeki tramvay duraklarından çekilen güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdır." dedi.