İzmir'de 23 Bin İşçi Grevde: Eşit Ücret Talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine 3 gündür grevde olan işçiler eylemlerini bugün de sürdürdü.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinde İZSU Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.

Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Kültürpark'a doğru yürüyen işçilerin eylemi sebebiyle yol trafiğe kapandı.

İşçilere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da makamının bulunduğu Kültürpark'ta sona eren yürüyüşün ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Çalışkan, grevin amacının haklarını aramak olduğunu ve kimseyi mağdur etmek istemediklerini belirtti.

"Eşit işe eşit ücreti verin, bugün bu grev bitsin"

Anlaşmaya varılırsa grevi hemen sonlandıracaklarını, aksi takdirde mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Büyükşehir'de 5 şirket var İZELMAN, İZENERJİ, İZDOĞA, İZULAŞ, İZBETON. Bunlar büyük şirketler. Bu iki, üç şirkette toplu sözleşmeler yapılmış. Biz de toplu sözleşme masasında 'Aynı işi yapıyoruz, aynı emeği veriyoruz ama birine 3 verirken bize 2 vermenizi kabul etmiyoruz' diyoruz. Eşit işe eşit ücreti verin, bugün bu grev bitsin. Biz emek ve demokrasi mücadelesi yürüttüğümüzü her yerde ifade ediyoruz. Her yerde haykırıyoruz. İş yerinde, toplu sözleşmede demokrasi istiyoruz. Adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. Ekmeğimiz, aşımız için buradayız."

Çerkezoğlu ise bu grevin Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca işçinin geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

Grevin anayasal bir hak olduğunu ve haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Çerkezoğlu, "Eşit işe eşit ücret için, emeğinizin ve alın terinizin hakkını almak için, çocuğunuzun geleceği için, memleket için çıktığınız bu yolda yolunuz açık olsun. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak." dedi.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da ilginç ilginç teklifler gelmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bizim istediğimiz ailemizi normal bir düzeyde yaşatabilmek. Ama hem gazete hem televizyon kanallarıyla bir şekilde baskı kurarak, trolleriyle baskı kurarak bizi yeneceklerini düşünüyorsalar büyük bir yanılgı içerisindeler. Belediye Başkanı, 'sendika işçiye baskı yapıyor' diyor. Kendisi gelsin sorsun. Eğer biz baskı yapıyorsak ceketimizi alıp gideceğiz. Yok işçi bunu istiyorsa tweet atmaktan vazgeçmesi gerekiyor."

Grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.