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İzmir'de 11 suç örgütü çökertildi

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İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte son 2 ayda 11 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda binlerce kişi gözaltına alındı. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi için yapılan denetimlerde de artış yaşandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, son dönemde yürütülen yoğun çalışmalar sonucu kentte 2 ayda 11 suç örgütünün çökertildiğini söyledi.

Vali Elban başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç'ın katılımıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik binasındaki toplantıda gazetecilere açıklama yapan Elban, kentin huzur ve güvenliği noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ocak ve Şubat 2024'te emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin narkotik suçlarla ilgili yaptıkları çalışmalarda 4 bin 880 vakada 5 bin 786 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Elban, geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 24,97, gözaltı sayısında ise yüzde 18,61 artış yaşandığını bildirdi.

Trafik kazalarının önlenmesi amaçlı çalışmalarda da 2 ayda 1 milyon 16 bin 504 aracın kontrol edildiğini, 223 bin 34 araca işlem yapıldığını belirten Elban, geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen araç sayısının yüzde 2,48, işlem yapılan araç sayısının ise yüzde 61,10 arttığını ifade etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının yılın 2 ayında 1667 tekneyi kontrol ettiğini, 319 tekneye işlem yapıldığını dile getiren Elban, geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen tekne sayısında yüzde 27,15, işlem yapılan tekne sayısında ise yüzde 37,50 artış görüldüğünü söyledi.

Kentte bu süreçte suç örgütleriyle mücadeleye azami önem verildiğine işaret eden Elban, "Ocak ve şubat döneminde 11 suç örgütü çökertildi. Özellikle 7-8 aydır yürütülen yoğun çalışmalarla çökertilecek suç örgütünün neredeyse kalmadığını ya da bitme noktasına geldiğini büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim." dedi.

Hırsızlık olaylarında gerileme yaşandı

Hırsızlık vakalarında da dikkati çekici bir gerileme olduğuna dikkati çeken Elban, "Bu yılın ilk iki ayında geçen yıla göre hırsızlıkta yüzde 46,9, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 47,44, oto hırsızlığında yüzde 76,92, otodan hırsızlıkta yüzde 61,70, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 63,87, yankesicilikte yüzde 69,92, açıktan hırsızlıkta yüzde 52,14 azalma var." ifadelerini kullandı.

Elban, güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat vatandaşın huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti için görev başında olduğunu belirterek, yerel seçimlerde kampanya dönemi ve oy verme işleminin sağlıklı şekilde yapılması için de yoğun tedbir alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Elban Jandarma Narkotik Suçlar Güvenlik Hırsızlık Trafik Kazaları 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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