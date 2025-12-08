İzmir'de Belediye-İş sendikasına bağlı işçiler eylemde

İZMİR Büyükşehir Belediyesi' ne bağlı İZDOĞA A.Ş., İZBETON A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.'de örgütlü Belediye-İş Sendikası İzmir 1 No'lu, 2 No'lu ve 3 Nolu Şubeleri bugün, maaşların eksik ödendiği gerekçesiyle sendika binası önünde eyleme başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi' ne bağlı İZDOĞA A.Ş., İZBETON A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.'de örgütlü Belediye-İş Sendikası İzmir 1 No'lu, 2 No'lu ve 3 No'lu Şubeleri bugün maaşların eksik ödendiği gerekçesiyle eylem kararı aldı. Belediye İş Sendikası İzmir Şubesi binası önünde bir araya gelen işçiler sloganlar eşliğinde eylemlerini sürdürdü. Basın açıklamasında bulunan Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, kasım ayı işçi maaşlarını eksik ödemiştir. Oysa bir işverenin emekçilerine karşı en temel görevi; ücretlerini tam ve zamanında ödemektir. Bu, sadece hukuki bir yükümlülük değil; aynı zamanda ahlaki, vicdani ve insani bir zorunluluktur. Bu kentin her gününü emeğiyle var eden, İzmir'i yaşanabilir bir şehir yapan, şehre nefes aldıran, hizmeti bir an olsun aksatmayanlar belediye emekçileridir. Bu emekçilerin tek gelir kaynağı ise alın terlerinin karşılığı olan maaşlarıdır" dedi.

'BELEDİYE YÖNETİMİNİ SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUM'

"Bu kent için fedakarlığın en büyüğünü yıllardır belediye emekçileri yapıyor" diyen Atalay, "Gece-gündüz, bayram-seyran demeden çalışan işçilerin fazla mesai ücretlerini ve ikramiyelerini ödemediniz. Tüm zorluklara rağmen yine de 'Burası bizim belediyemiz, bizim evimiz' dedik. Aldığımız maaşla ailemizi borç harç ayakta tuttuk. Peki soruyoruz; alın terinden başka geliri olmayan bir emekçi daha ne kadar fedakarlık yapabilir? İzmir Büyükşehir yönetimi kasım maaşını eksik ödemiştir. O halde biz kime ne diyelim? Ev sahibine 'Kiranın yarısını ödeyeyim' mi diyelim? Bankaya 'Asgari borcun yarısını yatıracağım' mı diyelim? İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini ciddiyete, sorumluluğa ve hakkaniyete davet ediyoruz" diye konuştu.

'BELEDİYE EMEKÇİLERİN ÜCRETLERİNİ EKSİKSİZ VE ZAMANINDA ÖDEYİN'

Belediye yönetimine çağrıda bulunan Atalay, "Eğer gerçekten 'sosyal, demokrat, halkçı bir yönetimiz' diyorsanız, bunun gereğini yapın. Bu anlayışın altını doldurun. Önceliği emekçiye, alın terine, emeğin kutsallığına verin. Belediye emekçilerinin ücretlerini eksiksiz ve zamanında ödeyin. Fedakarlık istiyorsanız, yıllardır belediyeyle iş yapan ve ödemelerini tam ve zamanında alan taşeron firmalardan isteyin; emekçiden değil" sözlerine yer verdi.