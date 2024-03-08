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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 129 göçmen yakalandı

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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı ve karaya çıkarıldı. Ayrıca, Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonlarda 129 göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 129 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11'i çocuk, 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında görevli İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen ve Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta ise 14'ü çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan lastik bot içerisindeki 19'u çocuk 55 düzensiz göçmen ile yine Dikili ilçesi Pissa Koyu mevkisinde görevli Sahil Güvenlik kolluk destek timi ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince karada 10'u çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu arada Dikili ilçesi açıklarında yakalananlarla bağlantılı olarak Akyarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle ortaklaşa karada yapılan takip neticesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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