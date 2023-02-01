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İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, bot ve can salındaki 81 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, bot ve can salındaki 81 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine aynı bölgede Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki 30 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botlarıyla kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dikili İzmir Güncel Haberler

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