İZBETON Davasında Duruşma Gerçekleşti

ÖZGÜR ÖZEL DE DURUŞMAYA KATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada, duruşmanın yapılacağı salonda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İzleyicilerin cep telefonu ve bilgisayarlarla salona girmelerine izin verilmedi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Aylin Nazlıaka, partililer ile kooperatif mağdurları katıldı. Kimlik tespitiyle duruşma başlarken; tutuklu sanık Tunç Soyer'in avukatı Murat Aydın, davanın İzmir Adliyesi'nde görülmesini talep etti. Talep heyet tarafından reddedildi.

'41,9 MİLYON LİRALIK KAMU ZARAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Duruşmada, ilk söz eski genel sekreter Barış Karcı'ya verildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Karcı, "En zor olan yapmadığım bir şeyi anlatmak. Burada olmaktan üzüntü duyuyorum. Kooperatif ve belediye arasında devam eden davalar var. 41,9 milyon liralık kamu zararı gerçeği yansıtmıyor. Zarar tespiti için inşaatın bitip, bitmediğine bakılması lazım. Yeni yönetimin inşaatları bitirmek için tavrını olumlu görüyorum. Kooperatiflerden hiç kimseyi tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'KEYFİ RAPORLARLA İNŞAATLARI DURDURDULAR'

Karcı'nın ardından söz verilen kooperatif başkanı tutuklu sanık Cihangir Lübiç de "İnşaat sürecinde kentsel dönüşüm daire başkanlığından gelen memurlar, her ufak hatada çok uzun süre inşaatı durdurdular. 24 ayın 11'i beklemekle geçti. Keyfi raporlarla inşaatları durdurdular. Suçsuzum" diye konuştu. Mahkeme başkanının zararın tespit edilmesi durumunda zararı ödeyip, ödemek istemediği sorusu üzerine Lübiç, ödeme yapmayı kabul ettiğini söyledi.

'TEMEL MESELEMİZ, FİNANSMANDI'

Tutuklu sanıklardan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, enflasyon nedeniyle inşaatların sekteye uğradığını söyledi. Kaya, "İZBETON ile belediye arasında imzalanan sözleşmeden 1 sene sonra kooperatiflerle sözleşme yaptık. Her sözleşmeyi de belediyeye bildirdik. Belediyeden de bunlara karşı çıkan olmadı. Örnekköy'de inşaat devam ederken, kentsel dönüşüm daire başkanı Arzu Özçelik'in talebiyle Karşıyaka'daki etap mühürlendi. Bu tamamen inat üzerine yapılmıştır. Konuyu sansasyonelleştirmiştir. Çünkü bu işin özel müteahhitlerle yapılmasını istiyordu. Enflasyon gibi etkiler vardı. Temel meselemiz, finansmandı. Konu siyasi bir boyut kazandı. İnşaatlar, projeye uygun olmadığı iddiasıyla 6 ay gecikti. Bu dönemde güvensizlik ortamı oluştu, enflasyon arttı ve işleyiş durma noktasına geldi. İnşaatın projeye uygun olduğu anlaşılınca, aradaki süreçte bir kalemde fiyatlar 8 kat arttı" dedi.

'CEMİL TUGAY, PROJEYE SAHİP ÇIKMADI'

Yapılan harcamaların hayatın olağan akışına uygun olduğunu savunan Kaya, "Cemil Tugay, Aziz Kocaoğlu'nun bu projesine Tunç Soyer kadar sahip çıkmadı ve anlaşmayı feshetti. Ardından basın aracılığıyla kötü algılar yaratıldı. Kötü niyet bizde değil, başka arkadaşlarda aranmalı. Temel atma törenleri sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına rağmen belediyenin bunlardan haberi olmama ihtimali yoktur. Belediye anlaşmadan önce müteahhit arayışına girdik. Sonrasında İzmir Ticaret Odası'ndan gelen bir heyet, kooperatif fikrini bize söyledi. Son çareyle bu işe girdik. Kağıtta 6 ay görünse de bu inşaatlar 1 yıldan fazla durdu. Aleyhimde tek ifade veren Arzu Özçelik'tir. İyi niyetle oluşturduğum bu yapının olumsuz etkilenmesi için özel bir kasıtla hareket etmiştir. Bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Görevde olduğumda KDV hariç 5 milyon lira haksız harcama yaptığım iddia edildi. Göreve geldiğimde sadece asfalt ve parke işleri yapılıyordu. Geldikten sonra çok sayıda kapsamlı faaliyet alanı oluşturdum. Bu faaliyetlerin duyurulması için misafir ağırlama gibi birçok harcama yapılmıştır. 5 yıllık görev süremde İZBETON bütçesi 10 milyar lira. Birçok alanda faaliyet gösteren şirketin KDV hariç 5 milyon lira harcaması doğaldır. Suç kastım olmamıştır" dedi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanının zararın tespit edilmesi durumunda zararı ödeyip ödemek istemediği sorusuna da cevap verdi. Kaya, ödemeyi yapmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Kaya'nın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Tolga TAHÇI-Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,