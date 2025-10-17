Haberler

İYİ Parti Heyeti İstanbul Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun görevlendirdiği heyet, İstanbul Sanayi Odası'nda sanayi üretimi, teknoloji yatırımları ve ihracat kapasitesi konularını görüştü.

İyi Parti heyeti, ülkenin üretim gücünü temsil eden şehirlerde ticaretin, sanayinin ve tarımın nabzını tutmaya devam ediyor. Parti heyeti bu kapsamda İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede sanayi üretiminin sürdürülebilirliği, teknoloji yatırımları, ihracat kapasitesi ve istihdam olanakları ele alındı.

Heyette, İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Başkanı Alper Akdoğan, Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ile İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı bünyesinde, Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hamdi Taner Özeler ve Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziya İlker Önel yer aldı.

Parti heyeti ticaret, sanayi, tarım ve esnaf temsilcileriyle daha etkin bir iletişim kurmak amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
