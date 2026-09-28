Haberler

İYİ Parti fon yolsuzluğu iddialarında sorumlular için hukuki yollara başvuracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti fon yolsuzluğu iddialarında sorumlular için hukuki yollara başvuracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti, fon yolsuzluğu iddialarını yargıya taşıyacaklarını ve sorumluların hesap vermesi için hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Parti, küçük yatırımcıların birikimlerinin korunması gerektiğini, sürecin kamu yararı ve ekonomik güven meselesi olduğunu belirtti.

Haber : Halil YATAR

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da talimatlarıyla iddiaların bütün yönleriyle hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın araştırılmalı kimlerin bu yapının içerisinde yer aldığı, kimlerin menfaat sağladığı varsa kamu görevlileriyle siyasi bağlantılarının bulunup bulunmadığının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için hukuki şikayetle dava haklarımızı kullanarak sorumluların adalet önünde hesap vermesini ve hak ettikleri cezaları alması için sonuna kadar takip soracağız" dedi.

İyi Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, fon skandalını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Olgun, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamada bulundu:

"Son günlerde kamuoyunun gündeminde geniş şeye bulan 'fon yolsuzluğu' iddialarını İYİ Parti olarak büyük bir dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Özellikle küçük yatırımcıların yıllarca emek vererek biriktirdiği paralarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Vatandaşın alın teriyle oluşturduğu birikimin herhangi bir kişi veya grubun haksız kazanç elde etmesinin aracı haline getirilmesine müsaade edilmemelidir.

"SÜRECİ SİYASİ TARTIŞMA OLARAK DEĞİL KAMU YARARI VE EKONOMİK GÜVEN MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak açıkça ifade etmek isterim ki; bu süreci yalnızca siyasi bir tartışma olarak değil hukuk, adalet, kamu yararı ve ekonomik güven meselesi olarak değerlendiriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da talimatlarıyla iddiaların bütün yönleriyle hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın araştırılması, kimlerin bu yapının içerisinde yer aldığı, kimlerin menfaat sağladığı, varsa kamu görevlileriyle siyasi bağlantılarının bulunup bulunmadığının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için hukuki şikayetle dava haklarımızı kullanarak sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezaları alması için sonuna kadar takip soracağız.

Bizim için ölçü nettir:  Sorumlunun kim olduğuna, hangi makamda bulunduğuna veya hangi siyasi çevreyle ilişki olduğuna bakılmaksızın; hukuk herkes için eşit uygulanmalıdır. İYİ Parti olarak küçük yatırımcının vatandaşı ve milletimizin hakkının, hukukunun takipçisi olacağız. Milletin alın teri sahipsiz değildir. Hukuk herkes için vardır. Sorumlular kim olursa olsun hesap vermelidir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damadı teslim oldu, Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi

Kıyafeti sahnede eridi
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı

Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı!
Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı

17 maça daha ilk 11'de başlarsa Beşiktaş 20 milyon Euro ödeme yapacak