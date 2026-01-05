İyi Partili Usta'dan Tüik'e Tepki: "İnsanlar Burnundan Soluyor"

Haber : Halil YATAR

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, " Memur, işçi ve emeklilere yönelik olarak ayrı bir enflasyon çalışmasını TÜİK yapmalıdır, bir. İkincisi bu rakamı doğru ölçülmelidir. Milletin cebinden parasını çalmasın TÜİK artık. Mahkeme istemesine rağmen hala mal sepetini açıklayamayan bir Türkiye İstatistik Kurumu var. Milleti daha fazla mağdur etmenin gereği yok. Ekonomik programın yükünü de işçinin, memurun, emeklinin üzerine yüklemenin daha fazla yüklemenin bir gereği yok. İnsanlar burnundan soluyor. Ben şu anda Samsun'dayım. Samsunu görüyorum, herkes feryat içinde" dedi.

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Usta şunları kaydetti:

"Zam öncesinde enflasyonla oynanıyor mu acaba kuşkusu artık hepimizi sarmış durumda"

"Bugün enflasyon verileri açıklandı, yine emekli işçi memur mağdur edildi. Bugünün özelliği ne? Artık yıllık enflasyon çıktı veya son 6 ay enflasyonu çıktı, ocak ayından itibaren emeklilerin ve memurların maaşları belirlenecek. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz; bu yılın Mayıs ve Haziran aylarında da enflasyon yüzde 1'in altında geldi. Tam Temmuz zammı vardı çünkü şimdi son Kasım ve Aralık'ta da aynı şey oldu. İşte 0,89 falan enflasyon geliyor vatandaş diyor ki 'ben yüzde 55 enflasyon hissediyorum' diyor veya 'Önümüzdeki yıl yüzde 55 enflasyonu olacak' diyor ama TÜİK çok daha düşük açıklıyor. Bu yıl diğer aylarda hep yüzde 2'nin üzerinde enflasyon gelirken niye Mayıs ve Haziran ayları ile Kasım ve Aralık aylarında yüzde 1'in altında enflasyon geldi? Türkiye İstatistik Kurumu bunu bize açıklamak durumundadır. Zam öncesinde enflasyonla oynanıyor mu acaba kuşkusu artık hepimizi sarmış durumda. Tabii bu kuşku falan değil. Biz çok net bir şekilde biliyoruz ki Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarıyla oynuyor; işçinin, memurun, emeklinin cebinden onun parasını çalıyor. Onun hak ettiğini alamamasına neden oluyor.

"Hedef enlasyonu dikkate alarak başlangıçta maaş ve ücret ayarlaması yapılıyor"

Bir defa rakamlarla kesin olarak oynanıyor. İki; aslında baktığınızda zaten hedef enlasyonu dikkate alarak başlangıçta maaş ve ücret ayarlaması yapıyor. Hedefi tutuyor mu? Tutmuyor. 2025 yılı için hedef enfeksiyon kaçtı? Yüzde 17,5'du. Enflasyon bugün ne kadar hileli de olsa gelen baskılanmış, makyajlanmış enflasyon yüzde kaç olarak geldi? Yüzde 30,9 olarak geldi. Yani enflasyon rakamı, siz hedef enflasyona göre maaş vereceksiniz fakat enflasyon sonra sizin hedef olarak ortaya koyduğunuzun 10-15 puan üzerinde gelecek... Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yapılması gereken iş nedir o zaman? Bir defa enflasyonu doğru ölçüleceksiniz. Enflasyonda hile yapmayacaksınız. İki; hedef enflasyon dediğiniz rakamı göre vermeyeceksiniz, gerçekleşen enflasyona göre zam vereceksiniz. Eğer 'hedefle verip üzerine ben farklı veririm' diyorsanız o zaman hedefi de doğru koyacaksınız. Milleti mağdur etmeyeceksiniz.

"İnsanlar burnundan soluyor"

Son olarak da şunu söylemek lazım; bu enflasyon rakamı da aslında dar ve sabit gelirlerin yani; memurun, işçinin, emeklinin enflasyonu değil. Bu Türkiye'nin genel enflasyonu yani hiç hile yapılmadığını düşünelim enflasyonda; onun dışında zaten bu rakama göre vermek de milleti mağdur etmek demektir. Çünkü memurun, işçinin, emeklinin tüketim sepetiyle Türkiye genelinin zenginlerin tüketim sepeti daha farklı. Yani bu insanlar gıdaya harcıyor, ulaştırmaya harcıyor, konutlar harcıyor. Bütün parası buraya gidiyor. Dolayısıyla buranın enflasyonu ağırlıklı olarak memur, işçi, emekli maaş artışlarında dikkate alması gereken enflasyondur. Bunun için biz diyoruz ki memur, işçi ve emeklilere yönelik olarak ayrı bir enflasyon çalışmasını Türkiye İstatistik Kurumu yapmalıdır. İkincisi bu rakamı doğru ölçülmelidir, adaletli ölçmelidir, hakkaniyetli ölçmelidir. Milletin cebinden parasını çalmasın TÜİK artık. Bak mahkemeler devam ediyor. Mahkeme istemesine rağmen hala mal sepetini açıklayamayan bir Türkiye İstatistik Kurumu var. Milleti daha fazla mağdur etmenin gereği yok. Ekonomik programın yükünü de işçinin, memurun, emeklinin üzerine yüklemenin daha fazla yüklemenin bir gereği yok. İnsanlar burnundan soluyor. Ben şu anda Samsun'dayım. Samsunu görüyorum, herkes feryat içinde."