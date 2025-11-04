Haberler

İYİ Parti'den Hakemler Üzerine Siyasi Vurgu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, hakemlerin bahis oynayabilmesi için siyasi destek almalarının gerektiğini belirterek, bu durumun araştırılması gerektiğini açıkladı. Olgun, AKP iktidarı döneminde siyasi ayrımcılığın her olaya yansıdığını ifade etti.

Haber : Halil YATAR - Kameraman: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "hakemlerin, siyasilerin eli olmadan bahis oynayamayacaklarını" ifade ederek, "Bu sebeple siyasi ayağının araştırılması gerektiğine inanıyoruz ama araştırılır mı diye sorarsanız biz ne kadar uğraşsak da bunu iktidar kabul etmeyecektir. Hiçbir zaman siyasi ayağına dokunmuyor. Çünkü 'siyasi ayak' denilince altından Cumhur İttifakı çıkacaktır" dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), bahis oynadıkları gerekçesiyle 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Hakemlerin bu işi siyasi destek almadan yapmasının mümkün olmadığını belirten Olgun, şunları kaydetti:

"Hiçbir konunun siyasi ayağına dokunulmuyor"

"Son 23 yıllık AKP iktidarı döneminde her konuda ne zaman soruşturma açılsa bir şekilde üstü örtülüyor. Bunun sebebi ise şudur; bizim ülkemizde kurumlarımız o kadar yozlaştı ki kurumlarımızın içerisinde siyaset o kadar girdi ki illaki bir yerinden siyasilerin çıkacağı anlaşıldığı anda üstü kapatılıyor. Nasıl FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidilmediyse, nasıl örgüt suçlarında adı geçen siyasilerin üzerine gidilmediyse; hakemlerin durumu da siyasilerin eli olmadan yapmaları mümkün değil. Bu sebeple siyasi ayağının araştırılması gerektiğine inanıyoruz ama araştırılır mı diye sorarsanız da biz ne kadar uğraşsak da bunu iktidar kabul etmeyecektir. Hiçbir zaman siyasi ayağına dokunmuyor. Çünkü 'siyasi ayak' denilince illaki altından Cumhur İttifakı çıkacaktır.

"Her türlü adaletsizliğin üzerine gitmeye kararlıyız"

Biz bu konuyu gündemimize aldık ama daha federasyonun soruşturması devam ediyor. Elimize de herhangi bir belge, kanıt geçmedi. Bunları elde edebilirsek tabii ki bunun üzerine çalışmamız var. Hukuk, adalet her zaman herkese lazım. Bunun siyasisi, vatandaşı olmaz. Kime dokunursa dokunursun her türlü adaletsizliğin üzerine gitmeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel
