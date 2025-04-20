İYİ Parti'den Don Olayına Sert Tepki: 'Çiftçiyi Vurmadı, Tüketiciye de Yansıyacak'

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - İyi Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, don olayının yalnızca çiftçiyi değil, üretim zincirinin tamamını etkilediğini belirterek, "Don sadece çiftçiyi vurmadı, sadece çiftçiyi vurmayacak. Bahçelerimiz, tarlalarımız, meyvelerimiz büyük zarar gördü. Bunun bir sonraki safhası tüketiciye de yansıyacak" dedi.

İyi Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Çorum'a gelerek İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Ziyaretinde 11 Nisan'da yaşanan ve Türkiye genelinde büyük tarımsal kayıplara yol açan zirai don felaketine dair açıklamalarda bulunan Ulusoy, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tutumunu eleştirdi.

Ulusoy, şunları kaydetti:

"Don sadece çiftçiyi vurmadı, sadece çiftçiyi vurmayacak. Bahçelerimiz, tarlalarımız, meyvelerimiz büyük zarar gördü. Bunun bir sonraki safhası tüketiciye de yansıyacak. İhraç ürünlerimiz büyük zarar gördü. Başta Karadeniz'de fındık çok büyük zarar gördü. Ege'de kuru üzüm ihraç ürünümüzdür, o zarar gördü. Malatya'da kuru kayısı önemli bir ihraç ürünümüzdür o da zarar gördü. Narenciye bölgesi dediğimiz bölge zarar gördü. İç Anadolu işte başta Çorum olmak üzere, Konya'sı, Yozgat'ı, Sivas'ı her yerde sadece bahçelerimiz değil meyvelerimiz değil aynı zamanda tarla tarımı da büyük zarar gördü. Kimi yerde arpayı vurdu kimi yerde buğdayı kimi yerde şeker pancarını kimi yerde ayçiçeğini.

Bunlarda sayın Tarım Bakanı önemli bir hasar yok diyor ama ilçe ve il tarım müdürlüklerinden öğrendiğimiz kadarıyla daha hasar tespitlerinin yüzde 15'ini bile doğru düzgün yapmamışlar. Hangi veriye göre bir zarar yok diyor onu hiç bilmiyoruz."

"TARSİM poliçeleri devlet tarafından denetlenmeli"

Ulusoy, TARSİM sigortasının hemen hemen her yerde 1 Mayıs'ta başladığını ifade ederek, don olayının ise 1 Mayıs'tan önce olduğunu vurguladı. Ulusoy, "TARSİM sisteminde özellikle endişemiz şu bankalar. İnsanlara poliçe yaptırırken hangi konuyu kredilendirmişse genellikle onu imzalatıyorlar ve çiftçinin de eğer haberi yoksa bundan nasıl bir poliçe imzaladığını bilmiyor. İşte bu noktada devletin aktif olması lazım. TARSİM poliçeleri bir nevi noter gibi arada denetlemesi lazım. Böyle bir yöntem geliştirmek lazım. TARSİM'e sahip olmayan sigortası olmayan çiftçi içinde bir afet kapsamına alınması lazım. Türkiye'nin baştan sona" diye konuştu.

"Bir bölgenin ürününü yüzde 30'unu afet vurmuşsa orası afet bölgesi ilan edilmeli "

Ulusoy, İYİ Parti'nin bu durumla ilgili hazırlığını yaptığını belirterek, bir bölgede ürünün yüzde 30'unu afet vurmuşsa oranın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Elektrik zamlarına da değinen Ulusoy, "Dünyada petrol ucuzluyor. Bizde bir indirim yok tam tersine fosil yakıtlarla beraber elektrik iner çıkar. Bunlar birbiriyle beraber hareket ederler. Fosil yakıtlar düşerken petrol düşerken biz elektrik zammı koyuyoruz. Biri bunu izah etmesi lazım. Hangi gerekçeyle şu anda tarımsal elektriğe yüzde 12 buçuk zam yaptınız? Ev elektriğine yüzde 25 zam yaptınız? Gübre fiyatları hiç düşüyor mu? Dünyada mazot inmişken petrol fiyatları inmişken mazot bizde düşüyor mu? ya sen çiftçiye mazotu ÖTV KDV bir de ÖTV'nin KDV'siyle 3 vergiyle sat, elektriği fahiş fiyattan ver, gübreyi yüksek maliyetlerle ver sonra de ki dünyayla yarışamıyorsun. Bu doğru bir şey değil bu kendi yöneticimizden zulüm demektir" diye konuştu.