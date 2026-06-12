Haberler

Buğra Kavuncu: "Ay-Yıldızlı Forma, Kimsenin Koltuğunu Korumak ya da Bir Yerlere Mesaj Vermek İçin Kullanacağı Bir Aparat Değildir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Türk Milli Takımları'nın sosyal medya hesabından AK Parti tarafından hazırlanan marşın paylaşılmasına tepki göstererek, ay-yıldızlı formanın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Türk Milli Takımları'na ait resmi sosyal medya hesabından AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan marşın paylaşılmasına tepki göstererek, "Ay-yıldızlı forma, kimsenin koltuğunu korumak ya da bir yerlere mesaj vermek için kullanacağı bir aparat değildir. Sizin gibilere rağmen ay-yıldızlı takımımızla gurur duyacağımıza eminiz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Türk Milli Takımları'na ait resmi sosyal medya hesabından AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan marşın paylaşılmasına tepki gösterdi. Kavuncu, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımları'na ait resmi sosyal medya paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Tarihimizdeki en önemli turnuvalardan birinin hemen öncesinde, ay-yıldızlı formaya siyaset bulaştırmak, en başta o formayı terleten futbolcularımıza büyük hakarettir. Ay-yıldızlı forma, kimsenin koltuğunu korumak ya da bir yerlere mesaj vermek için kullanacağı bir aparat değildir."

Türk futbolunun nasıl geliştirileceğinin, tartışmaların nasıl sona erdirileceğinin ve en önemlisi Dünya Kupası sürecinde başarı yollarının aranması gerekirken her yere siyaset bulaştıran zihniyet milli birliğimizi de hedef alıyor. Sizin gibilere rağmen ay-yıldızlı takımımızla gurur duyacağımıza eminiz."

Kaynak: ANKA
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Bölgeye ekip yağdı

Kapalıçarşı'da korkutan yangın!
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var