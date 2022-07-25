İTFAİYE, KUŞLAR İÇİN ARAZİYE GÜNDE 3 KEZ SU SIKIYOR - Haberler

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İTFAİYE, KUŞLAR İÇİN ARAZİYE GÜNDE 3 KEZ SU SIKIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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IĞDIR'da hava sıcaklığı 40 derecelere ulaşırken, itfaiye ekipleri kuşların susuz kalmaması için günde 3- 4 kez araziye su sıkıyor.

IĞDIR'da hava sıcaklığı 40 derecelere ulaşırken, itfaiye ekipleri kuşların susuz kalmaması için günde 3- 4 kez araziye su sıkıyor. Oluşan birikintilerin çevresine toplanan kuşlar, su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır, yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyor. Çevresindeki dağlar nedeniyle Doğu Anadolu'nun karasal ikliminden etkilenmeyen kentte hava sıcaklıkları 35 ila 40 derece arasında seyrediyor. Vatandaşlar gölge alanları tercih ederken, Iğdır Belediyesi itfaiyesi, kuşlar için harekete geçti. Ekipler, Pir Sultan Abdal Caddesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü'nün önünde bulunan boş araziye, her gün belirli saatlerde hortumlarla su sıkıyor. Kuşlar, bu alanda oluşan su birikintilerinin çevresinde toplanıp, ihtiyaçlarını gideriyor.

Ekip arkadaşı Hüseyin Günde ile alana su sıkan Nizamettin Şin, yaptıkları işten gurur duyduklarını ifade ederek, Bu sıcak günlerde kuşlar hem su içiyor hem de serinliyor dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi İtfaiye Iğdır su Güncel Haberler

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