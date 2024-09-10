Ulusal marşları okunurken yaptılar! İtalyan taraftarlardan görülmemiş İsrail protestosu

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'taki İsrail ile İtalya arasında, İsrail'deki güvenlik riski sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Bozsik Stadı'nda oynanan ve İsrail'in ev sahibi olarak çıktığı mücadelenin başında ilginç bir protesto eylemi yapıldı.

İSRAİL MARŞI OKUNURKEN SAHAYA ARKALARINI DÖNDÜLER

ETKİLEŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

İtalyan taraftarların, İsrail marşına yönelik bu protestosu sosyal medyada en çok etkileşim alan ve tartışılan konuların başında geldi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren bazı kullanıcılar, İtalyan taraftarların bu tutumunu "saygı değer ve tarihi" olarak niteledi. Bazı kullanıcılar ise sırtını dönenlerin fanatik taraftarlar arasındaki "faşist gruplar" olduğunu ileri sürdü.

İTALYA'NIN İSRAİL TUTUMU

Başlangıcı protestoya sahne olan maçta, konuk İtalya, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı aldı. İtalya ile İsrail arasındaki bir sonraki maçın ise 14 Ekim'de İtalya'nın Udine kentinde oynanması planlanıyor. Udine Belediyesi'nin daha önce bu maça ev sahipliği yapmak istemediği basına yansımıştı. İtalya'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırılarının sık sık protesto edildiği gösteriler düzenleniyor.