Üye Girişi
Haberler

Ulusal marşları okunurken yaptılar! İtalyan taraftarlardan görülmemiş İsrail protestosu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İsrail ile İtalya arasındaki maçın başında, İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşını sırtlarını dönerek ilginç bir protesto ya imza attı. İtalyan taraftarların, İsrail marşına yönelik bu protestosu en çok etkileşim alan ve tartışılan konulardan biri oldu. İsrail'deki güvenlik riski sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan ve İsrail'in ev sahibi olarak çıktığı karşılaşmayı 2-1 İtalya kazandı.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'taki İsrail ile İtalya arasında, İsrail'deki güvenlik riski sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Bozsik Stadı'nda oynanan ve İsrail'in ev sahibi olarak çıktığı mücadelenin başında ilginç bir protesto eylemi yapıldı.

İSRAİL MARŞI OKUNURKEN SAHAYA ARKALARINI DÖNDÜLER

Misafir takım seyircisinin alındığı tribünde 50 kişilik bir grup İtalyan taraftar, müsabaka başlamadan önce gerçekleştirilen seremonide, İsrail ulusal marşının çalındığı sırada, sahaya arkalarını dönerek İsrail'i protesto etti.

Ulusal marşları okunurken yaptılar! İtalyan taraftarlardan görülmemiş İsrail protestosu

ETKİLEŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

İtalyan taraftarların, İsrail marşına yönelik bu protestosu sosyal medyada en çok etkileşim alan ve tartışılan konuların başında geldi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren bazı kullanıcılar, İtalyan taraftarların bu tutumunu "saygı değer ve tarihi" olarak niteledi. Bazı kullanıcılar ise sırtını dönenlerin fanatik taraftarlar arasındaki "faşist gruplar" olduğunu ileri sürdü.

İTALYA'NIN İSRAİL TUTUMU

Başlangıcı protestoya sahne olan maçta, konuk İtalya, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı aldı. İtalya ile İsrail arasındaki bir sonraki maçın ise 14 Ekim'de İtalya'nın Udine kentinde oynanması planlanıyor. Udine Belediyesi'nin daha önce bu maça ev sahipliği yapmak istemediği basına yansımıştı. İtalya'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırılarının sık sık protesto edildiği gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Macaristan Budapeşte Güvenlik Güncel Futbol İtalya İsrail Gazze Spor

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans 2024 sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Ön Lisans sonuç tarihi! TRT Spor yayın akışı 10 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BESYO SONUÇLARI! BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak? BESYO sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Kötü Kan dizisi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor? Kötü Kan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak? Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne? Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler? VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant TR server nerede, İstanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler... Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
title