İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı lüks bir yata el koydu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı lüks bir yata el koydu

AA - Barış Seçkin - Güncel
 - Güncelleme:
İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı lüks bir yata el koydu

İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli "Şehrazat (Scheherazade)" isimli lüks yata el koydu.

İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli "Şehrazat (Scheherazade)" isimli lüks yata el koydu.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Daniele Franco'nun imzaladığı kararname doğrultusunda, Carara yat limanında demirli "Şehrazat" isimli yata dün akşam mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, lüks yatın kime ait olduğu açıkça belirtilmezken, yatın Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bazı bakım ve tadilat işleri için eylülden beri Carara'da demirli olan lüks yat, bir süredir İtalyan mali polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında inceleme altındaydı.

İtalyan basınındaki haberlerde, 140 metrelik lüks yatın değerinin 700 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

ABD ve İngiltere basınında da daha önce çıkan haberlerde de söz konusu lüks yatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olabileceği yazılmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle İtalya'da geçen mart ve nisan aylarında bazı Rus milyarderlere ait toplam değeri 900 milyon avroyu aşan aralarında yat ve villaların da olduğu çok sayıda mal varlığına el konulmuştu.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Şehrazat, Ekonomi, İtalya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title