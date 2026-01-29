İtalya: Devrim Muhafızları'nı terör örgütleri listesine almaya yönelik bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Devrim Muhafızları'nı Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesine dahil etmek için siyasi bir anlaşmaya doğru ilerlediklerini söyledi.

Tajani, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantı gündeminde yer alan İran'la alakalı bir soru üzerine Tajani, "Devrim Muhafızları'nı terör örgütleri listesine dahil etmek için siyasi bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz. Bugün siyasi bir karar verilecek sonra da önümüzdeki haftalarda somut bir karar alınacak. Ancak son haftalarda yaşananlardan sonra tüm ülkeler arasında büyük bir yakınlaşma olduğunu düşünüyorum. Bu kabul edilemez." dedi.

Tajani, Devrim Muhafızları'na, İranlı vatandaşlara saldırılardan sorumlu oldukları gerekçesiyle yaptırım uygulanması gerektiğini savunarak, onları terör örgütleri listesine almaktan yana olduklarını ifade etti.

İtalya'da gelecek hafta başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin güvenlik tedbirlerine sahadan değil ama "masadan" destek vereceğinin ortaya çıkmasının ardından İranlı sporculara da Devrim Muhafızları'nın eşlik edeceğine dair haberlere ilişkin soru üzerine Tajani, "Milano-Cortina Olimpiyatları'ndaki İran heyetinde Devrim Muhafızlarının varlığına ilişkin bende böyle bir bilgi yok." yanıtını verdi.

İtalya'da geçen hafta "Harry" kasırgasının vurduğu ve ciddi maddi hasara yol açtığı, Kalabriya Bölgesi ile Sicilya ve Sardinya adaları için AB'den yardım istenip istenmeyeceği sorusuna da Tajani, Avrupa Dayanışma Fonu'ndan yardım talep etme fikrinin olduğunu kaydetti.

Tajani, İtalya'nın, İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşında yanan ve 40 kişinin öldüğü barın işletmecilerinden Jacques Moretti'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararına tepki olarak Bern Büyükelçisini istişareler için Roma'ya çağırmasına ilişkin bir soruya ise İsviçre ile aralarında diplomatik bir olay olmadığını ancak Crans-Montana'da yılbaşı akşamı yaşananlarla ilgili adaletin yerini bulmasını istedikleri yanıtını verdi.