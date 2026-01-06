Maduro'nun İsviçre'deki Tüm Mal Varlıkları Donduruldu

CENEVRE, 6 Ocak (Xinhua) -- İsviçre Federal Konseyi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun İsviçre'de bulunan tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Konseyden pazartesi günü yapılan açıklamada, ilgili federal yasa uyarınca Maduro ve onunla bağlantılı kişilerin İsviçre'deki tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldıkları belirtildi.

Derhal yürürlüğe giren söz konusu kararın, bir sonraki bildirime kadar 4 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.