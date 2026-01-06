Haberler

Maduro'nun İsviçre'deki Tüm Mal Varlıkları Donduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre Federal Konseyi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bağlantılı kişilerin İsviçre'deki tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Karar, federal yasaya dayanarak alınmış olup, 4 yıl süreyle geçerli olacaktır.

CENEVRE, 6 Ocak (Xinhua) -- İsviçre Federal Konseyi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun İsviçre'de bulunan tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Konseyden pazartesi günü yapılan açıklamada, ilgili federal yasa uyarınca Maduro ve onunla bağlantılı kişilerin İsviçre'deki tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldıkları belirtildi.

Derhal yürürlüğe giren söz konusu kararın, bir sonraki bildirime kadar 4 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Aracından 66 bin uyuşturucu hap çıktı, "Babam hastaydı" dedi
Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi