İstinaf Mahkemesi, İsias Otel Davasında Sanıkların 'Bilinçli Taksirden' Cezalandırılmasını Hukuka Uygun Buldu.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcular ve tur rehberlerinin de aralarında olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Oteli davasında istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin sanıkları "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırmasını hukuka uygun buldu. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğinden yapılan açıklamada, "Canlarımızı kum yığınına gömen ahlaksızların olası kastla yargılanması adaletin tecellisi için şarttır. Adalet mücadelemiz, olası kastla mahkumiyeti elde edene dek sürecektir" denildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'daki Grand İsias Oteli'nin yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 25 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında yakınlarını kaybedenler, "Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin" çağrısında bulundu.

Mahkeme heyeti, otel sahibi Ahmet Bozkurt'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Aynı suçtan mimar Erdem Yıldız'a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan'a 16 yıl 4 ay 20 gün, inşaat mühendisi Halil Bağcı'ya 7 yıl 4 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanıklara "iyi hal indirimi" de uygulandı. Sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt ise beraat etti.

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı, KKTC hükümeti, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları, yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı.

"KKTC Hükümeti, bu suçtan doğrudan doğruya zarar görmemiştir"

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi müştekilerin itirazını esastan reddetti. ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı kararda, "vicdani kanaatin oluştuğu duruşma süreci"ni yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçeye göre yapılan incelemede, KKTC Hükümeti vekilinin katılma talebinin 12 Haziran 2024 tarihli celsede reddedildiği, bu ret kararına karşı istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Ancak sanıklara isnat edilen "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunun, kişilere karşı işlenen suçlardan olduğu ve bu suçun mağduru ya da müştekisi olabilmek için doğrudan zarar gören gerçek kişi olmak gerektiği ifade edildi.

KKTC Hükümeti'nin tüzel kişilik olması nedeniyle, söz konusu suçun mağduru sıfatını taşımadığı, doğrudan zarar görmediği ve dolayısıyla davaya katılma hak ve yetkisinin bulunmadığı vurgulanan kararda, bu nedenle, katılma talebini ret kararının usul ve yasaya aykırı olmadığı değerlendirilerek, KKTC Hükümeti'nin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği belirtildi.

"Vicdani kanaat kesin, tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırılmıştır"

Daire, yerel mahkeme kararına ilişkin istinaf başvurularını da esastan reddetti. Mahkeme, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını belirtildi. Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz değerlendirildiği, delillerin hukuki ve kanuni çerçevede tartışıldığı, vicdani kanaatin kesin, tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırıldığı, delillerde ve işlemlerde eksiklik bulunmadığı ifade edilen kararda, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın ise yasal çerçevede uygulandığı kaydedildi.

"Binanın depremde yıkılabileceğinin öngörülebilir olduğu..."

Ayrıca Yargıtay 12. Ceza Dairesinin içtihatlarına atıfla, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan otelin proje ve inşaat süreçlerinde görev alan sanıkların, dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettikleri vurgulanan kararda, yetersiz etriye sıkılaştırmaları, yanlış kanca açıları, standart dışı beton kullanımı, ruhsatsız ilave katlar, proje uyumsuzlukları ve yetersiz perde duvarlar gibi teknik eksikliklerin, binanın depreme dayanıksızlığının öngörülebilir olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Kararda, buna rağmen sanıkların kaliteli malzeme ve iyi ustalarla çalıştıklarına, projelerin yeterli olacağına dair inançla hareket ettikleri ve sonucun meydana gelmeyeceğini düşündükleri, dolayısıyla doğrudan ya da olası kastla hareket ettiklerinin dosya kapsamında kanıtlanamadığı belirtildi. Kolon kesildiğine yönelik herhangi bir delil bulunmadığı da ifade edilen kararda, sanıkların eylemlerinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu oluşturduğu sonucuna varıldığı ve bu gerekçelerle tüm istinaf başvurularının esastan reddedildiği bildirildi.

3 sanığın tahliye talebi reddedildi

Öte yandan mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız'ın tahliye taleplerini reddetti. Sanık Hasan Aslan hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının devamına ve dosyanın, ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

"Bu karar bizde büyük hayal kırıklığı yarattı, adalete inancımızı derinden sarstı"

Otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden KKTC'li ailelerin kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, istinaf mahkemesinin kararına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin ardından, sevdiklerimizi bir ahlaksızlık zincirinin kurbanı olarak kaybetmenin derin acısıyla başlattığımız adalet mücadelesi, bugün yeni bir aşamaya gelmiştir. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara karşı yapılan istinaf başvurumuz reddedilmiştir. Bu karar bizlerde büyük hayal kırıklığı yaratmış, adalete olan inancımızı derinden sarsmıştır. Ancak bilinmelidir ki bu sarsıntı bizi yıldırmayacak, aksine kararlılığımızı pekiştirecektir.

Grand İsias Otel'in enkazında yaşamları sönen çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve sevdiklerimiz için başlattığımız bu mücadelede, hukukun üstünlüğüne olan inancımızla temyiz sürecini başlatıyoruz. Çünkü biz, suçluların yalnızca vicdanlarda değil, hukuk önünde de en ağır şekilde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu dava sadece bizim değil, bütün bir toplumun vicdanını ilgilendiren bir dava haline gelmiştir. 72 cana mezar olan bir yapının ardındaki kasıtlı ihmalleri, denetimsizlikleri ve sorumsuzlukları açığa çıkarmak ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için örnek teşkil edecek karar elde etmek, en büyük sorumluluğumuzdur.

"Adalet geride kalanların yüreğinde aranmalıdır"

Adalet, sadece dosya sayfalarında değil, kaybedilen hayatların anısında ve geride kalanların yüreğinde de aranmalıdır. Temyiz süreci boyunca da bu inançla mücadelemizi sürdürecek, Şampiyon Meleklerimize ve sevdiklerimize verdiğimiz sözü son nefesimize kadar tutacağız. Bugüne dek yanımızda olan, sesimizi duyan, bizimle tek yürek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz sadece kendi evlatlarımız için değil; bu ülkede bir daha hiçbir canın sorumsuzluklara kurban gitmemesi içindir.

Şampiyon Meleklerimizin adaletini sağlamak, sadece bizim değil, bu ülkenin vicdan borcudur. Depremle geçmişi, geleceği saniyeler içerisinde yok olan insanların, adalete olan inancı bir ülkenin ileriki nesillerine ışık olacaktır. Bu ışığın sönmemesi için yargı mekanizmasındaki her adalet savunucusunun, emri vicdanından ve kanundan alması esastır. Canlarımızı kum yığınına gömen ahlaksızların olası kastla yargılanması adaletin tecellisi için şarttır. Adalet mücadelemiz, olası kastla mahkumiyeti elde edene dek sürecektir."