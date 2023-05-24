İstanbul ve Hatay'da Dhkp-C Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul ve Hatay'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütü DHKP-C adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çerçevede, fiziki takiple adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul'da 11 ilçede ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 8 kişi yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve örgüte ait belgeler ele geçirildi. İki şüpheliye yönelik arama çalışmalarının da devam ettiği duyuruldu.