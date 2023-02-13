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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 20.15 itibarıyla İstanbul'dan toplam 534 uçak, 96 kargo uçağı, 3 gemi, 5 tren, 6 bin 176 yardım tırı, 47 bin 553 personel ve AFAD gönüllüsü ile 34 milyon 116 bin 802 battaniye ve 305 konteynerin başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.

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Kaynak: AA / Güncel

Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

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