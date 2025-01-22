İstanbul Valisi Gül, Dezavantajlı Çocuklar İçin Burs ve Eğitim Desteklerini Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye'nin herhangi bir köşesinden gelip 500 üzerinde tam puan alan çocuklara, sanayi odamızla, ticaret odamızla, ihracatçılar meclisimizle, hayırseverlerimizle birlikte düzenli burs veriyoruz, onların sorunlarıyla ilgileniyoruz." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı, "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İşbirliği Olanaklarını Değerlendirmek" konulu ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda yapıldı.

Vali Gül, buradaki konuşmasına, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

İstanbul'a geldikten sonra İSO'nun Türk sanayisinin lokomotifi olma rolünü daha iyi anladıklarını dile getiren Gül, bu başarının güçlü kurumsal kapasitenin ve büyük emeklerin sonucu olduğunu kaydetti.

Gül, İSO'nun meslek liselerini himaye ederek sanayiyle entegre eğitim modeli geliştirdiğine dikkati çekerek, meslek liselerinin yalnızca okul yapımından ibaret olmadığını, öğretmenlerin ve öğrencilerin sanayiyle iç içe, tecrübe paylaşımıyla aranan elemanlar olarak yetiştiğine şahitlik ettiklerini bildirdi.

"Dezavantajlı mahallelerde etüt merkezleri oluşturduk"

İstanbul Çocukları Vakfı'ndaki çalışmalarda 3 temel öncelik üzerinde yoğunlaştıklarının altını çizen Gül, şöyle devam etti:

"Birincisi, dezavantajlı çocuklar. Yani fırsat bulamamış, imkan bulamamış çocuklarımızı eğitimleriyle, sağlıklarıyla ve buna benzer ihtiyaçlarıyla ilgili katkı sunan yapımız var. En somut çalışmamız, şu an sayımız 160, dezavantajlı mahallelerde etüt merkezleri oluşturduk. Buna 'ödev evleri' diyoruz. Özeti şu: Çocuk okuldan geldikten sonra ders çalışacaksa yürüme mesafesinde gidip ödevlerini yapacağı, rehberlik hizmeti alacağı bir yer. Çocuğun herhangi bir konuda bağımlı olmasını engellemeye çalışıyoruz. Ailesinde alamadığı destekleri vermeye çalışıyoruz ve çocuğun o dezavantajını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz."

Vali Gül, vakfın üstün zekalı çocuklar için çalışmalar yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Örneğin Sivas'ta bir çocuk 8. sınıfta sınava girdi, 500 üzerinden 500 tam puan aldı ve İstanbul'daki okullarımızdan birini tercih etti. Biz, İstanbul Çocukları Vakfı olarak bunlara ağabeylik, ablalık, babalık, annelik yapıyoruz. Bu çocuklara düzenli burs veriyoruz. Bu çocukların Türkiye'nin geleceğinde olmaları için dünyanın neresine giderlerse gitsinler, ne iş yaparlarsa yapsınlar, bu toprakları unutmamalarını istiyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki içimizdeki en zeki çocuklar. Şu an sayımız 845. Türkiye'nin herhangi bir köşesinden gelip 500 üzerinde tam puan alan çocuklara, sanayi odamızla, ticaret odamızla, ihracatçılar meclisimizle, hayırseverlerimizle birlikte düzenli burs veriyoruz, onların sorunlarıyla ilgileniyoruz."

Gül, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası ile İSO arasındaki işbirliğinin hem aranan elemanların yetişmesinde hem de geliştirilecek yeni projelerle ilgili önemli adım olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, bazı meclis üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.