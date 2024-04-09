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İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı için tedbirler aldıklarını bildirdi

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İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı'nı bayram tadında idrak etmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Vali Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, cömertliğin zirveleştiği bolluk, bereket, merhamet ve dayanışma ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde hep beraber soluklanıldığını belirterek, "Yetimi, muhtacı, fakiri gözettik, birbirimize sahip çıktık. Dargınlık ve kırgınlıkları unuttuk. Şükürler olsun, bir bayrama daha kavuştuk. Kalplerimizi birbirine daha da yakınlaştıran, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan bu müstesna günlere bizleri ulaştıran Rabbimize hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da eş dost, konu komşunun ziyaret edileceğini bildiren Gül, şunları kaydetti:

"Bir arada olmanın sevincini yaşayacağız, dostlukları temize çekeceğiz. Bayramı, bayram tadında idrak etmek için bizler de tüm tedbirlerimizi aldık. İlgili birimlerimizle bayram süresince hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Bayram tatilinde sıla hasretiyle memleketlerine gidecek kardeşlerimiz lütfen dikkatli olalım. Yorgun, dalgın, uykusuz yola çıkmayalım. Bizi bekleyenlerin, yolumuzu gözleyenlerin gözünü yolda bırakmayalım. Sağlıcakla gidip sağlıcakla dönelim."

Gül, şöyle devam etti:

"Başta vatan için evlatlarını feda eden şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere milletimizin her bir ferdinin, gönül coğrafyamızda, dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşlerimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramın vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, birlikte nice bayramlara."

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Kaynak: AA / Güncel

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