İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

İstanbul trafiğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul trafiğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın ilk günü başlayan şehir içindeki trafik yoğunluğu, ikinci günde de devam ediyor. Özellikle şehir dışından gelen araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Kentin Avrupa yakasında D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu'nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde yoğunluk görülüyor.

Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil yolu, D-100 Karayolu'nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu kavşağı, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'ndan Çamlık Kavşağı'ndaki yoğunluk da devam ediyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 14.50 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Ramazan Bayramı, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title