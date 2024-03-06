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İstanbul Telif Ödülleri sahiplerini buldu

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 9. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda (İstanbul Publishing Fellowship), İstanbul Telif Ödülleri takdim edildi. Arnavutluk'tan Fan Noli yayınları adına Rexhep Hida birincilik ödülünün sahibi oldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 9. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda (İstanbul Publishing Fellowship), İstanbul Telif Ödülleri takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından organize edilen etkinlik, Windsor Hotel'de gerçekleştirilen törenin ardından sona erdi.

Arnavutluk'tan Fan Noli yayınları adına Rexhep Hida birincilik ödülünün sahibi oldu. Hida'ya ödülünü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün verdi.

İkincilik ödülüne layık görülen Lübnanlı Dar Al Maaref yayınlarından Mazen Mehio, ödülünü İTO Meclis Başkanı Erhan Erken'den aldı.

Üçüncülük ödülü Nepal merkezli Kathalaya Yayınevi'nden Rajeev Dhar Joshi'nin oldu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, etkinliğe katılamayan Joshi'nin ödülünü İntrotema Telif Hakları'ndan Emrecan Petek'e takdim etti.

Anadolu Ajansının ödülü Bünyamin Yılmaz'a takdim edildi

İstanbul Publishing Fellowship'e sponsor olan kuruluşların da ödül aldığı etkinlikte, AA adına, AA Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz ödül aldı. Yılmaz ödülü, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün ile Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu'nun elinden aldı.

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfının (TUGEV) ödülü kurum adına TUGEV Uzman Yardımcısı Büşra Aydın'a, İTO'nun plaketi Erhan Erken'e, Basın Yayın Birliğinin plaketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu'na, Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliğinin (DEKMEB) plaketi ise DEKMEB Denetleme Kurulu Üyesi Muhammed Yasin Erdoğan'a takdim edildi.

Eyüpsultan Belediyesi, Albayrak Grubu ve Türk Hava Yollarının da sponsorluk ödülü aldığı etkinlik, Meksikalı müzisyenlerin Latin müziği dinletisiyle sona erdi.

"Bu etkinliklerin ikili ilişkileri sağlamlaştırmasını temenni ediyorum"

AA muhabirine açıklamada bulunan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, bu yıl Meksika'nın onur konuğu olarak seçilmesinden onur duyduğunu belirterek, "Türkiye'de ilk göreve başladığımdan bu yana TBYM'den çok sayıda kişiyle tanışma fırsatı buldum. Bu etkinlikten detaylı olarak bahsettiler ve Meksika'nın onur konuğu olacağını söylemeleri beni çok sevindirdi. Bu tür etkinliklerin Meksika ve Türkiye arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmasını temenni ediyorum." dedi.

Birincilik Ödülü sahibi Rexhep Hida ise ödülü ülkesine adadığını belirterek, "Ödülümün Arnavutluk'ta Türk edebiyatına ve yayıncılığına dair daha fazla kitabın basılmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hida, Türk ve Arnavut toplumlarının kardeş olduğuna vurgu yaparak, bu tür etkinlikler sayesinde iki ülkenin kaynaşmasının önemli olduğunu kaydetti.

Törene katılan Meksikalı yayıncılardan Michelle Parez Lobo da ülkesindeki meslektaşlarıyla bu etkinlikte bir araya gelmekten gurur duyduğunu dile getirerek, "Bu yıl Meksika'nın onur konuğu olması, bizim için uluslararası yayıncıları tanıma ve çevre edinme fırsatı oluşturdu. Çok faydalı görüşmelerde bulunduk." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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