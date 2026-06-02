İstanbul'da 'Sanayinin Sıfır Atık Yolculuğu: Döngüsel İş Modelleri' toplantısı düzenlendi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda 1-7 Haziran'da gerçekleştirilen "İstanbul Sıfır Atık Haftası" faaliyetleri kapsamında "Sanayinin Sıfır Atık Yolculuğu: Döngüsel İş Modelleri" toplantısı düzenledi.

İSO Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yaklaşık 24 bin sivil toplum kuruluşunun faaliyet gösterdiğini, bunların kuruluş amaçlarına uygun hareket ettiğini söyledi.

Gül, "Sıfır Atık Vakfı da 24 bin sivil toplum kuruluşundan bir tanesi ama baktığımızda Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, organizasyon büyüklüğü itibarıyla çoğu devletin yapamayacağı çalışmaları sizlerle, şehirle birlikte gerçekleştiriyor." dedi.

Sıfır Atık Vakfının kuruluşundan bu yana iş yapma kültürünü geliştirmeyi, toplumun tüm kesimlerini sürece dahil etmeyi ve hiçbir paydaşı geride bırakmamayı temel ilke olarak benimsediğini ifade eden Gül, "Sizler sanayicisiniz. Sıfır atık meselesi, üretim zincirinden tüketim zincirine kadar her alanda karşımıza çıkacak bir mesele. Sıfır Atık Forumu'na 183 ülkenin katılımı, 120'den fazla bakanın gelmesi Türkiye'nin, İstanbul'umuzun marka değerini yükseltiyor. Bunu turizm olarak da değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Vali Gül, sıfır atık alanında bugüne kadar başka ülkelerin ve şehirlerin kriterlerinin örnek alındığını, bundan sonra Sıfır Atık Vakfıyla birlikte Türkiye'nin örnek alınacağını dile getirdi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise vakıf olarak sanayicilerle ve tüccarlarla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında kentin 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Vakfın kuruluş sürecinde Emine Erdoğan'ın liderliğinde ortak payda, fayda ve akıl anlayışının temel öncelikler arasında yer aldığını kaydeden Ağırbaş, Türkiye'nin 81 ilinde sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği çalıştayları düzenlediklerini anlattı.

Ağırbaş, İstanbul'da 16 milyon vatandaşla birlikte bir sinerji yakalandığını, geçen yıl İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın ilan edildiğini ve ilk yılda 1500'den fazla etkinlik başvurusu alındığını bildirdi.

"Sanayi Odasının üyeleri, bu ülkenin ekonomisinin önemli lokomotifleri arasındadır"

Sıfır atık konusunun gelecek nesiller için önemli olduğuna dikkati çeken Ağırbaş, sıfır atık, çevre ve iklim meselelerinin siyaset üstü konular olduğunu, şehirde yaşanacak en ufak çevre, su ve doğa krizinin faturasını 16 milyon İstanbullunun ödeyeceğini dile getirdi.

Ağırbaş, İSO'nun Türkiye'nin en önemli sanayi organizasyonu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi Odasının üyeleri, bu ülkenin ekonomisinin önemli lokomotifleri arasındadır. Vakıf olarak biz paydaşlarımızla, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, tüketicilerimizle önümüzdeki ay itibarıyla sektör çalıştaylarına başlıyoruz. Yapacağımız çalıştaylarla sektörün sıkıntılarını dinleyeceğiz.

Sıfır Atık Vakfı olarak yasaklara karşıyız. Şayet plastik yasaklanacaksa veya herhangi bir sağlığa zararlı maddenin yasaklanmasıyla alakalı bir süreç geliştirilecekse bunu üreticilerle beraber konuşarak, doğru eylem planlarıyla, vatandaşlarımızla istişare ederek, doğru yol haritalarıyla hep birlikte karar vermek zorundayız."

İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na da değinen Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumu'na geçen yıl 108 ülke katılmıştı, bu yıl 183 ülke katılıyor. 193 ülkenin olduğu dünyada 183 ülkenin katıldığı bir toplantıyı Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğindeki, himayesindeki bir vakıf organize ediyor. Biz bunu vakıf olarak organize ediyoruz ama burada en önemli yol arkadaşlarımız sizlersiniz." dedi.

Toplantıda, "sıfır atık" yaklaşımının sanayi sektöründe yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinde kaynak ve su verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla İSO ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.