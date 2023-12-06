"Istanbul Photo Awards 2023" sergisi Londra'da açıldı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2023'ün sergisi, Londra'da sanatseverlerle buluştu. ?

Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş'un yanı sıra bu yıl yarışma kapsamında ödül kazanan Alex Broadway ile çok sayıda davetli katıldı.

Nikon Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle düzenlenen sergide, bu yıl 9'uncu kez düzenlenen yarışmada ödül kazanan 30 eser sergilenirken yarışmanın önceki yıllarında "Filistin" konulu çalışmalarıyla dereceye giren fotoğraflara da yer verildi.

Büyükelçi Ertaş, serginin açılışında, dünyanın hızlı bir dönüşümden geçtiğini hatırlatarak, hakikat ötesi bir dönemde gerçeğin bulanıklaştığını ve doğruya ulaşmanın zorlaştığını söyledi.

Devletler arasında konvansiyonel mücadele yöntemlerine ek olarak enformasyon alanının da çatışma mecrasına dönüştüğüne dikkati çeken Ertaş, "Böyle bir ortamda yalnızca ülkemiz ve insanımız için değil, dünya çapında gerçekleri ortaya çıkarmak için hizmet veren, saygın ve muteber bir haber ajansımız olduğu için gurur duyuyoruz." dedi.

Filistin'deki dram dünyanın bir kesimi tarafından görmezden gelinirken, AA'nın yaşananları tüm gerçekliğiyle ortaya koyduğunu belirten Ertaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamlarını yitiren ve aralarında AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da bulunduğu gazeteciler için başsağlığı diledi.

Geçmiş görevlerinde Ajans kökenli gazeteci ve foto muhabirleriyle çalıştığı için mutlu olduğunu söyleyen Ertaş, Istanbul Photo Awards gibi bir markayı ortaya çıkaran AA'yı ve yarışmaya katılan tüm foto muhabirlerini tebrik etti.

Dokuz yılda 16 bin fotoğrafçı kaydoldu

AA Genel Müdürü Karagöz de Istanbul Photo Awards jürisinde Pulitzer ödüllü üyelerin yer aldığını belirtti.

AA'nın 1920'deki kuruluşundan bu yana fotoğrafın gücüne inandığının altını çizen Karagöz, "Anadolu Images platformumuzda 13 milyon fotoğraftan oluşan 103 yıllık bir görsel arşivimiz bulunuyor." dedi.

Karagöz, AA'nın Gettiy Images, Reuters ve AFP gibi uluslararası platformlarla da işbirliği içinde bulunduğuna işaret ederek, AA'nın abonelerine günde ortalama 4 bin fotoğraf servis ettiğini söyledi.

Istanbul Photo Awards'ın 2015'te başladığını hatırlatan Karagöz, ödüllerin AA'nın fotoğraf alanındaki etkisinin en büyük göstergesi olduğuna vurgu yaparak, "Dokuzuncu yılında yarışmamız giderek dünyanın en önemli yarışmalarından biri haline geldi ve 16 bin fotoğrafçı sisteme kaydoldu. Uluslararası jürimiz 21 bini aşkın fotoğraf arasından bu yılın ödüllü fotoğrafını seçerken zorlandı." diye konuştu.

Karagöz, EPA foto muhabiri Sergey Kozlov'un yılın fotoğrafı ödülünü kazandığını belirterek, Filistin'deki trajediden, çevreye, Katar'daki Dünya Kupası'ndan Portekiz'deki boğa güreşlerine kadar çeşitli alanlarda fotoğrafların ödül kazandığını kaydetti.

"Her fotoğraf aynı zamanda bir kanıttır"

Sergide geçmiş yıllarda ödül kazanmış bazı fotoğrafların da yer aldığını ifade eden Karagöz, "İsrail ordusunun Filistin'e yönelik saldırılarının ardından geçmiş yıllarda ödül kazanmış fotoğrafları da sergimize ekledik. Çünkü her fotoğraf aynı zamanda bir kanıttır." değerlendirmesini yaptı.

Karagöz, AA'nın görevinin en zorlu zamanlarda gerçeğin sesi olmak olduğunu belirterek, "Uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan her türlü eylemi belgelemeye ve paylaşmaya devam etme kararlılığındayız. Uluslararası hukuk er ya da geç tecelli edecek ve bu fotoğraflar bunun en önemli kanıtı olacak." ifadelerini kullandı.

AA'nın Gazze'de görev yapan serbest kameramanı Savvaf'ın Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybettiğini hatırlatan Karagöz, "Saldırılarda hayatını kaybeden tüm gazeteci kardeşlerimizin anısına sorumlulardan uluslararası hukuk çerçevesinde hesap sormaya devam edeceğiz." dedi.

Karagöz, 10. Istanbul Photo Awards'ın başvurularının başladığını ve 17 Ocak'a kadar süreceğini hatırlatarak, serginin sponsoru Nikon Türkiye, TİKA ve THY'ye teşekkür etti.

"Foto muhabirlerinin de görevi, bizi medeniyet yapan tüm anları fotoğraflamaktır"

Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş da konuşmasına Istanbul Photo Awards 2023'e ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederek başladı.

Türkçe'deki "Söz uçar yazı kalır" ifadesine işaret eden Karakuş, "Bu söz sadece kelimenin gücünü anlatan bir ifade değil ayrıca etrafımızda yaşananları kayıt altına almanın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Foto muhabirlerinin de görevi, bizi medeniyet yapan tüm anları fotoğraflamaktır." dedi.

Karakuş, zor şartlar altında çalışan gazetecilerin daha büyük bir amaç uğrunda hayatlarını tehlikeye attığını belirterek, Gazze'de 2 ayda öldürülen gazeteci sayısının 6 yıllık İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen gazeteci sayısını aşarak 70'i geçtiğini kaydetti.

Spor kategorisinde üçüncülük ödülü kazanan İngiliz foto muhabiri Alex Broadway de AA muhabirine yaptığı açıklamada yarışmada ödül almaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Prestijli isimler ve kurumların arasında isminin bulunmasına şaşırdığını ve ödül beklemediğini kaydeden Broadway, "Tüm kategorileri içeren çok fazla yarışma kalmadı. Bu yarışmada her şey var ve çok prestijli." dedi.