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İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi Dünya Yetimler Günü'nde çocuklara hediyeler verdi

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İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesinin "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlediği iftar programında çocuklara hediyeler verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatının 2013'te ramazanın 15. gününü "Dünya Yetimler Günü" olarak belirlemesinin ardından, üye ülkelerde yetimlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesince, Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde iftar programı düzenlendi.

İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şube Başkanı Safi Arpaguş, katılımcılara ve hayırseverlere teşekkür etti.

Programa, yetim çocuklar ve yakınlarının yanı sıra TDV İstanbul Şube Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez, müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı.

Programda, yaklaşık 2 bin yetim çocuğa çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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