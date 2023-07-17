İstanbul merkezli sahte belge operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 10 bin dolar ile 30 bin dolar karşılığında sahte belge düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL merkezli 6 ilde, 10 bin dolar ile 30 bin dolar karşılığında sahte belge düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul merkezli Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te, yerli ve yabancı uyruklu kişilere, 10 bin dolar ile 30 bin dolar karşılığında sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı gibi belgeler düzenleyen ve bu belgeleri kargo aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışındaki alıcılara gönderdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 373 adet sahte pasaport, 288 adet sahte kimlik, 5 adet kart basma cihazı, 2 adet kart baskı makinesi, 5 adet yazıcı, 5 adet kimlik kaplama cihazı, 4 adet kesme makinesi, 2 adet fotokopi makinesi, 2 adet kart okuma cihazı, 5 adet mor ışık cihazı, 2 adet tabanca, ehliyet ve oturum kartları ile bu belgelerin yapımında kullanılan 3 adet bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Sahtecilik' suçundan adliye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.