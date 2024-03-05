İstanbul Küçükçekmece'de Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu
Kanarya Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobildeki kişiyi hareketsiz görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobildeki M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. M.Ö'nün cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Kanarya Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobildeki kişiyi hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobildeki M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Ö'nün cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.