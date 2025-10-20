İstanbul Köprüsü, Çin-Avrupa Arktik Ekspres Rota ile Gdansk Limanı'na Ulaştı

GDANSK, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin-Avrupa Arktik ekspres rotasında faaliyet gösteren ilk konteyner gemisi İstanbul Köprüsü, 26 günlük bir yolculuğun ardından, pazar günü sabah saatlerinde Polonya'nın kuzeyindeki Gdansk Limanı'na ulaştı.

Liman yetkililerinin verdiği bilgilere göre deniz koşulları nedeniyle küçük bir gecikme yaşayan gemi, saat 06.00'dan önce Baltık Merkez Terminali'ne yanaştı ve geminin yükleme ve boşaltma işlemleri saat 07.00 sularında başladı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Ningbo-Zhoushan Limanı'ndan 23 Eylül'de hareket eden gemi, yaklaşık 4.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıyordu. Polonya'ya varmadan önce İngiltere ve Almanya'daki limanlarda mola veren geminin, Gdansk'taki işlemlerin ardından Hollanda'ya hareket etmesi planlanıyor.

Kuzey Kutup Bölgesi'nin Kuzeydoğu Geçidi'ni kullanıp doğrudan Avrupa'ya ulaşan Çin-Avrupa Arktik ekspres rotası geleneksel rotalara göre seyahat süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Süveyş Kanalı üzerinden geçen rota yaklaşık 40 gün, Ümit Burnu üzerinden geçen rotaysa 50 gün sürüyor. İstanbul Köprüsü, Avrupa'daki ilk durağı olan İngiltere'nin Felixstowe limanına sadece 20 günde ulaştı. Çin-Avrupa yük treni ile sefer yaklaşık 25 gün sürüyor.

Rotayı işleten Sea Legend Line Limited şirketinin İşletme Müdürü Li Xiaobin, Arktik rotası boyunca deniz ve sıcaklık koşullarının, sıcaklığa duyarlı ve kısa sürede taşınması gereken malların taşınması için ideal olduğunu söyledi. Li, "Düşük sıcaklıklar, belirli yüksek teknolojili bileşenlerin korunmasına yardımcı oluyor" dedi.

Sea Legend Line, 2026 yılına kadar bu rotada düzenli yaz seferleri düzenlemeyi planlıyor. Şirket, seyir yapılamayan kış döneminde ise ekspres hizmet ağını Doğu Avrupa'ya genişletmeyi planlıyor.