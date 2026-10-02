İstanbul Kadın İstihdamı Politika Belgesi, İSPER ve İPA iş birliğiyle yayımlandı

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(İSTANBUL) - İstanbul'da kadınların iş gücü piyasasına eşit, nitelikli ve sürdürülebilir katılımını güçlendirmek amacıyla hazırlanan İstanbul Kadın İstihdamı Politika Belgesi yayımlandı. İstanbul Personel Yönetim AŞ (İSPER) ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) iş birliğiyle hazırlanan belge; kadın istihdamının önündeki yapısal engelleri ortaya koyarken, İstanbul'a özgü politika önceliklerini ve stratejik müdahale alanlarını belirliyor.

İSPER, Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO), Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve İPA iş birliğiyle hazırlanan "İstanbul İş gücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Raporu", İstanbul'daki kadın istihdamının mevcut durumunu ve temel sorun alanlarını görünür kıldı.

Raporun ardından gerçekleştirilen "Kadın İstihdamı Çözüm Çalıştayı" ile sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların bilgi, deneyim ve çözüm önerileri sürece dahil edildi. Araştırma bulguları ve katılımcı süreçlerden elde edilen çıktılar ile "İstanbul Kadın İstihdamı Politika Belgesi" oluşturuldu.

Politika Belgesi kapsamında yapılan analizler, İstanbul'da kadın istihdamının yalnızca eğitim düzeyi veya bireysel tercihler üzerinden açıklanamayacağını; bakım sorumlulukları, çalışma koşulları, iş gücü piyasasının yapısı ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi birbiriyle bağlantılı birçok unsur tarafından şekillendiğini ortaya koyuyor.

Belgede kadınların iş gücü piyasasına erişimi ve istihdamda kalıcılığı, evlilik ve annelik süreçlerinin istihdama etkisi, bakım ekonomisi, çalışma yaşamında cinsiyet temelli eşitsizlikler, ücret farkları, şiddet ve taciz, karar alma mekanizmalarında kadınların temsiliyeti, kadın girişimciliği, eğitim ve beceri uyumu, genç kadınların istihdamı ile yeşil ve dijital dönüşüm gibi başlıklar bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor.

İSTANBUL İÇİN VERİ TEMELLİ BİR POLİTİKA ÇERÇEVESİ

Belgenin vizyonu; kadınların ekonomik hayata eşit ve yüksek katılım gösterdiği, nitelikli, güvenceli ve sürdürülebilir işlerin yaygınlaştığı, bakım sorumluluğunun adil biçimde paylaşıldığı ve cinsiyet temelli eşitsizliklerin giderildiği kapsayıcı bir istihdam ekosistemi oluşturmak olarak tanımlanıyor. Bu doğrultuda Politika Belgesi, kadın ve erkek istihdamı arasındaki yapısal farkların azaltılmasını, kadınların iş gücü piyasasına eşit ve sürdürülebilir katılımının güçlendirilmesini ve kadınların ekonomik hayatta karar alma süreçlerine daha güçlü biçimde dahil olmasını hedefliyor.

İstanbul için yol gösterici bir stratejik çerçeve niteliği taşıyan Politika Belgesi'nin, politika alanlarını ölçülebilir stratejik önceliklerle ilişkilendirmesi ve izleme-değerlendirme mekanizmalarıyla desteklenmesi sayesinde dinamik ve veri temelli bir yönetişim aracına dönüşmesi öngörülüyor.

Politika Belgesi'nde kadınların iş gücüne katılımının artırılmasının yalnızca kadınların ekonomik bağımsızlığı açısından değil; hane gelirlerinin güçlendirilmesi, yoksulluk riskinin azaltılması, ekonomik büyüme, kentsel yaşam kalitesi ve toplumsal refahın artırılması açısından da önemli olduğu vurgulanırken, araştırma ve veri temelli analizler, paydaşların deneyim ve önerilerini bir araya getirerek İstanbul'da kadın istihdamını güçlendirmeye yönelik ortak bir politika çerçevesi ortaya koyuyor.

Kaynak: ANKA