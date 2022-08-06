İstanbul-Fatih Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yapıldı FATİH Eminönü'nde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. FATİH Eminönü'nde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksilerden gelen şikayetleri en aza indirmek için çalışmalarına hız veren polis ekipleri, akşam saatlerinde Eminönü'nde denetim yaptı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri, oluşturdukları denetim noktasında taksileri tek tek durdurarak kontrol etti. Denetim sırasında ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri ve yolculuk esnasında cep telefonu kullanımına yönelik inceleme yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Taksilere yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Eminönü Güncel Haberler

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