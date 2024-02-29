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İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Vapur Seferleri Durdu

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İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. İptal edilen seferlere sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/iptal-seferler-905 adresinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, 07.55 Eminönü-Beylerbeyi, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Küçüksu-İstinye, Kadıköy-Sarıyer, Çengelköy-Eminönü ve Arnavutköy-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

İptal edilen seferlere "sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/iptal-seferler-905" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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